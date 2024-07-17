Белорусские деревни вымирают 17.07.2024, 8:25

Минус 200 тысяч сельских жителей.

Каждый год в деревнях Беларуси заметно сокращается количество населения. В каком состоянии пребывает сельская местность в 2024 году, разобрали в новом материале thinktanks.by.

Минус 200 тысяч сельских жителей

На 1 января 2024 года в сельской местности Беларуси проживало 1 млн 957,7 тысяч человек. Данный показатель снижается уже много лет подряд. Такие данные следуют из официальной статистики.

За последние семь лет население в сельской местности Беларуси сократилось на 206,3 тысячи человек. Разбивка по годам выглядит следующим образом:

При этом основная часть сельских жителей в 2024 году проживала в Минской области — 661,1 тысяча человек. На втором месте расположилась Брестская область — 362,9 тысячи человек. Третье место досталось Гомельской области — 293,7 тысячи человек.

Меньше всего жителей в сельской местности насчитывается в Могилевской области — 186,7 тысяч человек.

По возрасту самой большой группой среди сельского населения являются люди 60-64 лет.

В деревнях женятся так же часто, как и разводятся

Согласно данным Белстата, в 2023 году по количеству браков среди сельского населения лидировала Витебская область с показателем 2,9 брака на 1000 человек населения. На втором месте оказались Гродненская, Могилевская и Минская области — 2,4 брака на 1000 человек населения.

В среднем число браков среди сельского населения в 2023 году составило 2,35 на 1000 человек населения, тогда как среди городского населения данный показатель составил 6,6.

По количеству разводов также лидирует Витебская область с показателем 2,9 развода на 1000 человек населения.

Среднее число разводов среди сельского населения по всей Беларуси составило 2,35 на 1000 человек населения, а среди городского населения — 4,1.

Видно, что в среднем по Беларуси среди городского населения количество браков превышает количество разводов, тогда как среди сельского населения данные показатели равны.

Детские сады и школы в сельской местности закрываются

На 1 января 2024 года в Беларуси насчитывалось 1 млн 801,3 тысяча детей, 19% из которых проживают в сельской местности.

Из статистического сборника Белстата видно, что количество учреждений дошкольного образования по всей Беларуси снижается из года в год, однако особенно это заметно в деревнях. Последние данные по учреждениям образования в Беларуси недоступны, однако в 2017 году в сельской местности насчитывалось 1729 детских садов, а в 2022 году — всего 1591.

Также в сельской местности сократилось количество учреждений общего среднего образования — с 1641 в 2017 году до 1491 в 2022 году.

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