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Йеменские хуситы атаковали два танкера с российским грузом

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  • 17.07.2024, 8:33
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Йеменские хуситы атаковали два танкера с российским грузом

Корабли атаковали БПЛА.

Танкер CHIOS LION перевозил из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти. Он получил повреждения в результате атаки беспилотников гуситов в Красном море, сообщает ASTRA.

Еще один танкер с российским грузом BENTLEY I вышел из Тамани и направлялся в Шанхай. Его атаковали три надводных катера, две малые лодки и одно беспилотное надводное судно.

Кроме того, возможно, в него попала баллистическая ракета, сообщил в «Фейсбуке» руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на российские танкеры.

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