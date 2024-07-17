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В Макеевке украинские партизаны подорвали российский военный КамАЗ

  • 17.07.2024, 8:53
  • 2,868
В Макеевке украинские партизаны подорвали российский военный КамАЗ

Названы потери оккупантов.

16 июля в оккупированной Макеевке прогремел сильнейший взрыв. Неизвестные подорвали военный КамАЗ российской армии.

Подробности и кадры опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Инцидент случился в микрорайоне Зеленый оккупированного города. Андрющенко утверждает, что подрыв военного автомобиля был осуществлен украинскими партизанами.

«Водитель и сопровождающее лицо - трупы. Все, кто был в кузове, также уже около Кобзона», - рассказал советник.

Точное число потерь в рядах ВС РФ в ходе этого инцидента уточняется. «Пока ФСБ тщательно ищет партизан в Урзуфе и Мариуполе, Мариуполь переехал в Донецк и Макеевку. Так и живут», - уточнил Андрющенко.

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