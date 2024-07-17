Задержана крупнейшая партия наркотиков в истории Беларуси

Задержана крупнейшая партия наркотиков в истории Беларуси14
- 17.07.2024, 9:02
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Более тонны.
Крупнейшая в суверенной истории Беларуси партия наркотиков и психотропов была изъята таможенниками — 1077 кг.
Первую часть партии, более 184 кг гашиша, брестские таможенники обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика. При попытке вывезти в Россию вторую партию, 188 кг, Витебской таможней задержан еще один участник группы — белорус.
Параллельно сотрудники Брестской таможни установили контакты гражданина Польши, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию.
При попытке скрыться таможенниками и наркоконтролем был задержан еще один фигурант, который пытался вывезти почти 706 кг психотропа 4 СМС.
В отношении задержанных Брестской таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.