Задержана крупнейшая партия наркотиков в истории Беларуси 14 17.07.2024, 9:02

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Более тонны.

Крупнейшая в суверенной истории Беларуси партия наркотиков и психотропов была изъята таможенниками — 1077 кг.

Первую часть партии, более 184 кг гашиша, брестские таможенники обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика. При попытке вывезти в Россию вторую партию, 188 кг, Витебской таможней задержан еще один участник группы — белорус.

Параллельно сотрудники Брестской таможни установили контакты гражданина Польши, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию.

При попытке скрыться таможенниками и наркоконтролем был задержан еще один фигурант, который пытался вывезти почти 706 кг психотропа 4 СМС.

В отношении задержанных Брестской таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

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