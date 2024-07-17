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Интересный парадокс

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  • Андрей Любка
  • 17.07.2024, 9:23
  • 3,974
Интересный парадокс

Зачем Кремль форсирует вопрос перемирия?

Что-то в информационном поле стало больше разговоров о мире, вы не заметили?

Массово распаковываются «консервы» (усыпленные агенты влияния), которые в один голос повторяют: достаточно, нужно принимать любые условия, потому что будет только хуже! Народные депутаты (в том числе из властной фракции), блогеры-миллионники, маргинальные «аналитики» и «эксперты», а прежде всего – нашествие сотен и тысяч ботов в комментариях и постах, которые подсовывает в ленту платная реклама.

Что это могло бы означать?

На первый взгляд это означает, что мы действительно в затруднительной ситуации: электричества нет, доллар растет, люди уезжают, враги беспрепятственно убивают детей в столичной больнице, намекают на подрыв дамб и последующие катастрофы.

Казалось бы – апокалипсис стучится в дверь. И пора принимать какие-либо условия мира или хотя бы временного перемирия, потому что только капитуляция позволит физически выжить.

Но давайте проанализируем все головой, а не эмоциями. Если ситуация в Украине действительно так безысходна, то для чего России мир, с какой целью она расшевелила и таким образом разоблачила остатки своей агентурной сети влияния, с какой стати вкладывает сотни миллионов в интернет-бомбардировки на всех возможных платформах?

Логика подсказывает, что в столь плохой для Украины ситуации Россия должна не подталкивать нас к мирным переговорам и сдаче всего 4 областей в их полных административных пределах, а наступать дальше, брать Киев, устанавливать полностью оккупационные власти, перебазировать свою бронетехнику в Ужгород, чтобы отсюда угрожать Центральной Европе.

Но почему – несмотря на то, что Украина, по словам ботов в комментариях и проплаченных экспертов, уже практически умирает – Россия не берет власть и не продвигается ни на востоке, ни на севере. Хм, интересный парадокс, верно?

Андрей Любка, «Фейсбук»

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