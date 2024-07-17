Обед для Лукашенко 3 17.07.2024, 9:32

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Видимо, это все, что сегодня Венесуэла может предложить Беларуси.

На этой неделе Роман Головченко облетает страны «дальней дуги». Визит в Венесуэлу уже состоялся, на очереди – Куба и Никарагуа, пишет «Салiдарнасць».

Несколько удивительно, что в эти страны Южной и Центральной Америки для переговоров на высшем уровне не полетел сам Александр Лукашенко. Возможно, здоровье больше не позволяет совершать такие длинные перелеты.

В Каракасе Головченко пытался излучать оптимизм: «Беларусь и Венесуэла обязательно реализуют не только все прежние договоренности, но и выйдут на новые». Но верить в воплощение этих слов в жизнь не приходится.

После смерти Уго Чавеса сотрудничество Венесуэлы с Беларусью довольно быстро сошло на нет. Уже десять лет как представители властей двух стран переливают из пустого в порожнее, рассказывая о перезапуске отношений в самое ближайшее время.

Например, в 2017-м Лукашенко сказал: Беларусь и Венесуэла намерены в ближайшие два года значительно нарастить сотрудничество. В 2023-м он заявил, что необходимо подвергнуть ревизии различные направления сотрудничества и выработать дорожную карту на перспективу.

Но вот Головченко прилетел в Каракас и выяснилось, что и на этот раз переговоры не содержат никакой конкретики. Доверия к оптимистичным заявлениями премьер-министра нет также из-за целого ряда удручающих цифр.

Начнем с взаимного товарооборота: в 2021-м он составил несчастные два миллиона долларов. О нынешнем уровне торговли стороны вообще молчат. Как и молчат о долгах друг перед другом.

Долгое время было известно только о том, что со времен Уго Чавеса Каракас задолжал Минску около $160 млн – за тракторы, грузовики, строительство домов и т.д. Но в прошлом году выяснилось, что Беларусь задолжала Венесуэле за поставки нефти около почти $1,5 млрд.

И, безусловно, нужно учитывать, что венесуэльская экономика из-за правления Николаса Мадуро уже давно представляет из себя жалкое зрелище.

Страна, богатая запасами нефти, живет в нищете. Минимальная зарплата составляет в Венесуэле меньше 4 долларов (нет, это не опечатка) – с выплатой работникам госсектора бонусов на сумму $100.

Диктатор Мадуро остается у власти благодаря концентрации в своих руках доходов от экспорта нефти, что позволяют ему удерживать армию чиновников и силовиков. За пределами этого – беда. Несколько лет назад Венесуэла поставила мировой рекорд по объему внешнего долга (в процентах к ВВП): теперь он превышает $150 млрд.

Кстати, визит премьер-министра Беларуси в Венесуэле не заметили на фоне подготовки к предстоящим 28 июля президентским выборам (Мадуро собирается «избраться» на третий срок).

Общаясь с Головченко, правитель Венесуэлы заявил:

– Передайте Лукашенко следующее: я буду ждать его здесь с очень хорошим обедом, и все, что он будет пробовать, – все будет местного производства.

Видимо, этот обед для Лукашенко – все, что сегодня Венесуэла может предложить Беларуси.

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