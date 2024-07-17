Как белорусам получить визу прямо в аэропорту Таиланда 17.07.2024, 9:47

Разъяснило консульство страны.

Почетное консульство Таиланда опубликовало разъяснения для белорусов о том, как получить однократную краткосрочную туристическую визу прямо по прилете в страну. Нововведение вступило в силу 15 июля.

Виза по прибытии (VOA) для белорусских туристов выдается в пунктах пропуска Таиланда.

Чтобы получить визу в аэропорту, нужно будет выполнить ряд условий. Нужно будет заполнить анкету для иммиграционной службы, предоставить фото размером 4 х 6 см, сделанное в течение полугода. Срок действия паспорта при этом должен быть не менее 30 дней. Туристу также надо будет предоставить подтверждение проживания в Таиланде (адрес отеля или квартиры), а также наличия средств для проживания (минимум 10 000 бат (около 275 долларов) для одиноких путешественников и 20 000 бат для семьи). Нужно будет показать и обратный билет. Билеты с открытой датой рассматриваться не будут.

Виза VOA однократная, срок пребывания по ней не может превышать 15 дней. Ее стоимость составляет 2000 тайских батов (около 56 долларов).

Для путешествия в Таиланд на срок более 15 дней с туристической целью белорусам необходимо получить обычную однократную турвизу через посольство в Москве с подачей документов через почетное консульство в Минске. Ее стоимость составляет 40 долларов плюс 70 рублей — консульский сбор.

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