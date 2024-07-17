Дуда: Потенциальная война НАТО и РФ близко
- 17.07.2024, 9:53
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«Этот прожорливый российский монстр захочет атаковать снова и снова».
Россия является самой большой и прямой угрозой безопасности целого НАТО, а если Украина проиграет, потенциальная война между Россией и Западом будет «чрезвычайно близкой». Об этом в интервью «WP» сказал президент Польши Анджей Дуда.
«Потенциальная война между Россией и Западом будет чрезвычайно близкой. Если не упрекнуть российский империализм и не затупить жестокое лезвие Путина, этот прожорливый российский монстр захочет атаковать снова и снова», — сказал он.
Он добавил, что «Украина и свободный мир должны вместе противостоять российской агрессии и должны победить» и отметил, что на саммите НАТО Украина отрмиала четкий сигнал, что вступит в Альянс.
«Да — она получила четкий сигнал о необратимости пути Украины в НАТО. Также России был послан сигнал, что решение о вступлении в НАТО принимаем мы — только НАТО и только та страна, которая стремится к этому членству. И никакие угрозы или шантаж не победят эту волю. Никто извне не имеет права влиять на такое решение», — подчеркнул президент.
Он также заверил, что сейчас целью номер один является безопасность Республики Польша.