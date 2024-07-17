Главное — дворцы! Ян Матвеев

17.07.2024, 9:59

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Шутки про частное ПВО все пошучены, а что в остатке?

Кадры недавней атаки на одну из российских нефтебаз отчетливо показали, почему их все еще не могут прикрыть от беспилотников.

Нефтебаз много, а у нас еще дворцы не все прикрыты — решили в Кремле и всерьез предложили нефтяным компаниям защищать себя самостоятельно. Шутки про частное ПВО все пошучены, а что в остатке?

Компании может и хотели бы прикупить 1-2 «Панциря-С1» или расставить ЗУ-23-3 по периметру. На худой конец поставить пулеметчиков на вышках. Вот только есть нюанс. По каким правилам и законам они могли бы что-то подобное реализовать? Очевидно, что охране положено лишь неавтоматическое оружие максимум. Из дробовика, конечно, можно сбить FPV-дрон, но не беспилотник «Лютый» массой под три сотни кг.

Серьезная защита возможна только через Минобороны или Росгвардию. Уверен, они даже предоставляют подобные услуги — на бумаге и за немалый откат. Вот только силы у них ограничены. Желающих скорее всего либо ставят в очередь, либо просто кидают, обещая вот-вот поставить ЗРК. А когда — это уже военная тайна, бизнесу знать не положено.

Вот и остается раздать охране антидроновые РЭБ-ружья, да прикрыть цистерны и резервуары сетками и решетками. Но все эти «нелетальные» методы работают очень плохо. Особенно плохо — ружья, которые для дронов с несколькими каналами связи, что слону дробина. Вот и бегают ЧОПовцы тыкая пластиковыми игрушками в небо, а беспилотники падают и падают на нефтебазу.

Вывод здесь очень простой. Кремлю глубоко похер. Погибают мирные жители, горят предприятия, теряют деньги те, кто финансирует систему — плевать. В случае чего за невыплату дани с последних денег владельца нефтебазы можно и посадить. Даже повод удобный есть — не защитил стратегический объект. Раньше я думал, наверное, они не защищают, потому что не хватает ПВО, но наверняка будут пытаться что-то придумать. Неа, им просто пофиг. Кремль — даже не крыша, а банальный рэкетир. Мы придем за деньгами в пятницу, а ты крутись как хочешь. Проблемы? Сам их решай, и про пятницу не забудь.

Ян Матвеев, Telegram

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