На европейский рынок выйдет новейший спортивный электрокроссовер Nissan
- 17.07.2024, 10:06
Сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд.
Европейскую линейку Nissan Ariya вскоре расширит спортивная версия от «придворного» ателье Nismo. Информацию о появлении заряженного электрокроссовера подтвердили британскому изданию Autocar представители Nissan.
Новый Nissan Ariya Nismo презентовали на нынешнем автошоу в Токио. Спортивный вариант электрокроссовера предложат в полноприводных версиях на 362 и 429 л. с. В первом случае установлена батарея емкостью 66 кВт∙ч, во втором — 91 кВт∙ч.
Динамические характеристики пока не раскрывают, однако известно более мощная версия сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с. Также доработана ходовая электрокроссовера.
От стандартного Nissan Ariya вариант Nismo отличается обвесом с красным декором и сразу двумя задними спойлерами. Кроме того, установлены 20-дюймовые литые диски.
Салон Nissan Ariya Nismo отделан алькантарой с ярко-красными акцентами. Также электромобиль получил спортивные сиденья с логотипами Nismo.
Кроссовер Nissan Ariya Nismo станет первым спортивным электромобилем японской марки, который предложат в Европе. Позже ожидаются новые заряженные модели.