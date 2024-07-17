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Власти врут о ситуации в Мозыре

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  • 17.07.2024, 10:14
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Власти врут о ситуации в Мозыре

Воды в городе до сих пор нет.

Жители Мозыря опровергают в интернет-чатах утверждения властей о восстановлении водоснабжения в городе.

В местных Telegram-каналах люди пишут, что воды в городе до сих пор нет.

По наблюдениям «Позірка» на отсутствие воды в Мозыре местные жители также жаловались в вайбер-чатах и на других интернет-площадках.

«По поводу отключения воды. Звонила только что. Сказали, что все на генераторах, вода пропала снова по всему городу. Наладится вопрос со светом — будет и вода. Ждем», — написал один из пользователей.

О восстановлении водоснабжения в Мозыре заявил вечером 16 июля первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства в 20.00. В комментарии Худолеев говорит, что водоснабжение в городе восстановлено «несколько часов назад».

«По поручению главы государства МЧС совместно с органами власти и субъектами хозяйствования обеспечивает жизнедеятельность населения пострадавших регионов», — сказал чиновник.

«Задействовано более 200 генераторов, работает порядка 260 аварийных бригад. Принимаются все необходимые меры по восстановлению водоснабжения, электроснабжения населенных пунктов», — добавил он.

О восстановлении в Мозыре электроснабжения ранее 16 июля сообщило Министерство энергетики.

Мозырь, население которого составляет около 105 тыс. человек, стал одним из наиболее пострадавших от непогоды 14–15 июля населенных пунктов Гомельской области.

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