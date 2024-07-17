«Жильцы банально не покупают машино-места из-за высокой стоимости» 17.07.2024, 10:19

На что жалуются жильцы популярных ЖК Минска?

«Маяк», «Комфорт парк», «Каскад», «Парк Челюскинцев» — год от года Минск прирастает жилыми комплексами (ЖК). Если среди их плюсов — современный вид зданий, развитая инфраструктура, то к минусам можно отнести отсутствие парковок и тонкие стены. Агентство «Минск-Новости» пообщалось с жильцами нескольких ЖК и узнала, с какими еще проблемами они сталкиваются.

«Маяк Минска»

Дома, расположенные около Национальной библиотеки, на улице К. Туровского, строили по концепции «город в городе». Местные жители могут прогуляться по бульвару Пикассо, зайти в кофейню или посмотреть на красивые фонтаны, сидя на лавочке. Но не все так однозначно.

— Из-за отсутствия парковочных мест для велосипедов жильцы оставляют двухколесный транспорт на этажах. Это неудобно. Есть сложности и с мусором: хотя для каждого дома созданы контейнерные площадки с персональными кодами, некоторые ленятся нести отходы до своего отсека и сваливают в одну кучу у ближайшей. Такое место любят вороны и галки, — рассказала Дарья, которая живет в комплексе более четырех лет.

Другие жильцы заострили внимание на плюсах: дом поддерживается в надлежащем состоянии, а за порядком в нем помогают следить камеры видеонаблюдения.

«Комфорт Парк»

Комплекс состоит из шести домов, многоуровневой парковки и торгового центра, расположенного на ул. Тимирязева. Он имеет огороженный внутренний двор, где висит табличка, предупреждающая о запрете на курение, выгул домашних животных и ссоры на территории.

Дмитрий (владелец недавно приобретенной квартиры) поделился впечатлениями от проживания в комплексе:

— Несмотря на размещенные таблички возле каждого дома, предупреждения иногда игнорируются. Например, зеленую территорию загрязняют собаки.

Опросили еще несколько жильцов. Они сошлись во мнении, что железная дорога возле ЖК может влиять на здоровье, а шум от нее мешает отдыхать.

«Каскад»

Жилой комплекс недалеко от станции метро «Молодежная» кажется продуманным до мелочей: детские площадки, тротуары и лавочки, деревья на фоне бело-зеленых высоток. В солнечный день яркость «Каскада» поднимает настроение всем, кроме живущих в нем людей.

— Летом и в солнечную погоду почти нет тени и очень жарко, в ветреную погоду находиться во дворе невозможно: очень дует. Застройщики, видимо, не подумали о розе ветров, которую создает расположение домов, — отметила Ульяна, которая живет в комплексе около семи лет.

Мария, которая приехала в ЖК к знакомым, рассказала, что не решилась бы купить квартиру в комплексе, построенном на месте бывшей тюрьмы.

Также жильцы жаловались на проблемы с въездом и выездом в утренние и вечерние часы, на неудобное расположение детских площадок и подъезды, выходящие прямо на парковочные места.

Прогуливаясь вдоль домов, можно заметить штукатурку, которая отваливалась с фасадов домов, ржавые подтеки на стенах и лестницах, мусор, разбросанный на траве и около детских площадок.

«Парк Челюскинцев»

Жилой комплекс расположен между проспектом Независимости и улицей Макаенка. У части построек окна выходят на парк, жильцы считают это большим плюсом. Рядом с домами находится Детская железная дорога с регулярно курсирующими поездами.

Некоторые недовольны шумом, однако не считают это существенной проблемой. Местных больше раздражают недешевые парковочные места. Виктория купила квартиру в комплексе два года назад:

— Припарковать авто — огромная проблема, при этом в подземном паркинге много пустого пространства. Жильцы банально не покупают машино-места из-за высокой стоимости.

К недостаткам жители «Парка Челюскинцев» отнесли отсутствие шлагбаума и огороженной территории, подчеркнув, что в ЖК всегда много незнакомцев.

«Новая Боровая»

Жильцы этого ЖК больше хвалили, отмечали, что есть боксы для хранения велосипедов, грамотная организация парковки и закрытая дворовая территория. Андрей переехал сюда в 2022 году. Он рассказал про местную «фишку»:

— Здесь действует очень крутая система информирования, если что-то выходит из строя или появляются какие-то недочеты, жители могут сообщить об этом в управляющую компанию. После этого на месте проблемы появляется маленький стикер, на котором указано, что компания проинформирована, а нужные детали или материалы уже заказаны.

Звучит интересно, однако во дворе заметили сломанный шлагбаум. Стикера на нем не оказалось.

— Шлагбаум сломан не в первый раз. Была такая ситуация летом прошлого года, тогда его починили. Этой весной его снова сломали. Возможно, обслуживающая компания не видит смысла его снова менять, — объяснил один из жильцов.

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