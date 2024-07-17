А Путина не было Кирилл Набутов

17.07.2024, 10:37

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Редкие кадры.

В канун французской Олимпиады тамошняя министр спорта А. Удеа-Кастера плавает в Сене. Желает доказать собой, что немыслимо мутная водица совершенно безопасна для спортсменов, которым предстоит в ней бултыхаться за олимпийские медали.

Старые парижане, знающие, сколько дерьма слито в Сену в течение их жизни, воротили носы. Молодые матерились, что мадам полезла в воду в гидрике, а не в купальнике, как положено спортсменам. И все вместе стебались над несчастным Макроном, который обещал сплавать сам, но не пришел. Не было видно Макрона. Спрятался за бабью спину.

Вообще-то начальники иногда любят на публике показать, какие они здоровяки. Мао Цзэдун плавал в реке в окружении толпы охраны, Лужков лазал в прорубь. Но случай, подобный вот этому парижскому, припоминю еще только один. Ровно 30 лет назад на Играх доброй воли 1994 года в Петербурге.

Вода в бассейне для плавания вдруг оказалась того же цвета, что сейчас в реке Сена. И слегка пахла не тем, чем надо. Скандал грозил быть знатным! Пловцы из стерильной Швеции возбухли и собрались уехать, чего допустить было никак не возможно. Доказать собой, что водичка чудесна, свежа и незаразна, взялся лично петербургский мэр А. Собчак. Для чего устроили фуфловую эстафету, согнав на нее зрителей.

Редкие кадры: перед стартом, а потом и в воде сам Собчак в узких плавочках, а рядом сразу несколько его замов (шеф ныряет, а мы не пойдем? нереально!) Видны ныне покойный вице-мэр Малышев и ныне здравствующие друзья великого хана всея Руси Мутко и Кудрин. Такие молоденькие-молоденькие… И водичка такая темная-темная… Но не будем смеяться: фишка сработала. Трусливые иностранцы заткнулись и в итоге в воду полезли, состязания состоялись.

Кстати, а где на этих кадрах еще один тогдашний вице-мэр Питера В. Путин? А не было его. Как нынче Макрона.

Кирилл Набутов, Telegram

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