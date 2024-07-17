В Беларуси таксистов уже начали штрафовать по удивительной статье

В Беларуси таксистов уже начали штрафовать по удивительной статье3
- 17.07.2024, 10:38
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За использование машин в личных целях.
Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении ввел новые правила для таксистов. Одно из самых дискуссионных — запрет на использование автомобиля такси в личных целях. И сотрудники ГАИ уже начали штрафовать водителей за нарушение этого правила.
Транспортная инспекция Могилевской области проводила операцию «Плафон», в рамках которой оштрафовала пять водителей за использование автомобиля-такси в личных целях, пишет abw.by.
Штрафуют за это нарушение по любопытной статье — за участие в дорожном движении транспортных средств с неисправностями.
Транспортная инспекция ссылается на Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», который определяет автомобиль-такси как транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок пассажиров и соответствующее требованиям, установленным Правилами автомобильных перевозок пассажиров.
При этом ПДД запрещают участие в дорожном движении транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме размещаемых в установленном порядке опознавательных знаков, предусмотренных в приложении к ПДД, трафаретов, выставленных на ветровом или боковом стекле транспортного средства оперативного назначения, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации.
Использование физлицом транспортного средства с отличительными знаками обслуживания автомобиля-такси для своих личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, трактуется как нарушение ПДД.
Штраф за управление транспортным средством с неисправностью составляет одну базовую — 40 рублей. Однако при повторном нарушении можно нарваться и на штраф в пять базовых — 200 рублей.