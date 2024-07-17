закрыть
17 июля 2024, среда, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вся жизнь российского «мобика» в одном фото

19
  • 17.07.2024, 10:46
  • 13,534
Вся жизнь российского «мобика» в одном фото

От вокзала до пакета за два дня.

В Cети распространяется фото мобилизованного россиянина, время от отправки на фронт до гибели которого составило всего двое суток.

Как пишет apostrophe.ua, об этом рассказал блогер Олесь Филоненко.

Блогер опубликовал два фото: в день отправки на фронт и через два дня с сообщением жены о гибели мужа.

«Выполнили пятилетку в два дня», «Доехали на Украинский вокзал», «А чего так быстро? Не понравилось?», «Быстренько он справился. Надо было еще дома в черный пакет упаковаться», - комментируют подписчики.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников