Вся жизнь российского «мобика» в одном фото 19 17.07.2024, 10:46

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От вокзала до пакета за два дня.

В Cети распространяется фото мобилизованного россиянина, время от отправки на фронт до гибели которого составило всего двое суток.

Как пишет apostrophe.ua, об этом рассказал блогер Олесь Филоненко.

Блогер опубликовал два фото: в день отправки на фронт и через два дня с сообщением жены о гибели мужа.

«Выполнили пятилетку в два дня», «Доехали на Украинский вокзал», «А чего так быстро? Не понравилось?», «Быстренько он справился. Надо было еще дома в черный пакет упаковаться», - комментируют подписчики.

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