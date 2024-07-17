Вся жизнь российского «мобика» в одном фото

Вся жизнь российского «мобика» в одном фото19
- 17.07.2024, 10:46
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От вокзала до пакета за два дня.
В Cети распространяется фото мобилизованного россиянина, время от отправки на фронт до гибели которого составило всего двое суток.
Как пишет apostrophe.ua, об этом рассказал блогер Олесь Филоненко.
Блогер опубликовал два фото: в день отправки на фронт и через два дня с сообщением жены о гибели мужа.
«Выполнили пятилетку в два дня», «Доехали на Украинский вокзал», «А чего так быстро? Не понравилось?», «Быстренько он справился. Надо было еще дома в черный пакет упаковаться», - комментируют подписчики.