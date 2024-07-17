Какие продукты стоит добавить в рацион для здоровья сердца и нормального давления 1 17.07.2024, 10:54

2,052

Они снизят риск заболеваний с возрастом.

Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности во всем мире, и многие факторы риска напрямую связаны с выбором образа жизни, особенно с питанием.

Специалисты отметили, что диета может существенно повлиять на здоровье сердца, управляя артериальным давлением, уровнем холестерина и общим воспалением в организме, пишет Shefinds. Делая осознанный выбор продуктов питания, люди могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество жизни.

С возрастом потребности организма в питании меняются, и соблюдение здоровой для сердца диеты становится более важным. Употребление правильных продуктов может помочь предотвратить образование бляшек в артериях, снизить вероятность сердечных приступов и улучшить кровообращение. Более того, сбалансированная диета, богатая необходимыми питательными веществами, поддерживает здоровый вес, повышает уровень энергии и укрепляет психическое благополучие.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины богаты жирными кислотами омега-3, особенно Эти жиры уменьшают воспаление, улучшают функцию кровеносных сосудов и могут снизить кровяное давление и уровень триглицеридов (тип жира, связанный с риском сердечных заболеваний). Как рассказала диетолог Крутика Нанавати, употребление жирной рыбы несколько раз в неделю может значительно улучшить здоровье сердца.

Бобовые

Бобовые, в том числе чечевица, фасоль и нут, являются источниками растительного белка и клетчатки. «Клетчатка помогает снизить уровень «плохого» холестерина, а растительный белок может быть здоровой альтернативой животным белкам», - рассказала диетолог.

Темный шоколад

Он может быть полезен для сердца. Нанавати подчеркнула, что темный шоколад содержит флаванолы, тип антиоксиданта, который «может улучшить функцию кровеносных сосудов и потенциально снизить кровяное давление». Однако она посоветовала умеренность из-за содержания сахара. «Выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% или выше, чтобы получить максимальную пользу и при этом контролировать потребление сахара», - посоветовала она.

«Регулярно включайте эти полезные для сердца варианты вместе с нежирными источниками белка, такими как рыба, птица и нежирные молочные продукты», - обобщила специалист.

Также крайне важно ограничить употребление обработанных пищевых продуктов, насыщенных и трансжиров, добавленного сахара и чрезмерного потребления соли, поскольку они способствуют факторам риска сердечных заболеваний.

Включив в свой ежедневный рацион жирную рыбу, бобовые и темный шоколад Помните, что последовательность и баланс имеют жизненно важное значение, поэтому наслаждайтесь этими продуктами как частью полноценной и питательной диеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com