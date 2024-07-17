Колбаса по праздникам 1 Павел Московский

17.07.2024, 10:55

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Как Россия вернулась в СССР.

Давнее подозрение советского человека о том, что в колбасу добавляют туалетную бумагу, неожиданно снова стало актуальным в России. Путь в СССР в сфере еды оказался не таким уж и долгим. И возможно, генетическая память российских производителей снова заставляет их подмешивать в колбасу все, что более или менее способно заменить мясо.

В прошлый раз в 1970-е годы это было связано с общим падением качества продуктов. Тогда, полвека назад, ввиду дефицита мяса власти были вынуждены даже пересмотреть ГОСТы на колбасные изделия, разрешив использовать в гораздо больших количествах сою, заменители животного белка, крахмал. Похоже, именно благодаря последнему и родился миф о бумаге. Дело в том, что из-за добавления крахмала колбаса становилась более сухой и ломкой.

«Туалетная бумага в колбасе» – это не только позднесоветский миф, но и отражение действительного падения качества продукта. К примеру, созданная в середине 1930-х годов докторская колбаса не случайно считалась деликатесом. На срезе – серовато-розовая, по структуре очень нежная с тонким ароматом. Для центнера готового продукта брали: говядины высшего сорта 15 килограммов, свинины нежирной – 60, жирной – 25 плюс специи. Поэтому и срок годности был небольшим – четверо суток.

И нужно сказать, что продукт удался. Но уже в 1960-е годы начали экспериментировать с кормами для животных. Это сказалось и на любимой докторской колбасе. Она стала пахнуть то рыбой, то курицей, а порой даже удобрениями. Для уничтожения запаха решили добавлять больше специй, а вместе с ними и крахмала. ГОСТ 1979 года просто узаконил эти эксперименты промышленности.

Сегодня вроде бы другие времена. И полки магазинов забиты теми самыми десятками сортов колбасы, о которых мечтал советский человек. А власть сделала свои выводы из опыта 1980-х и красивую картинку «изобилия» для народа считает приоритетной. Впрочем, вряд ли следует полагать эту заботу искренней. Помню, лет десять назад, еще в относительно безоблачные времена, один из сатириков писал про колбасу для «низших форм жизни в спальных районах». Сегодня этот юмористический прогноз сбывается на глазах.

«Мясной клей» – это малоаппетитное выражение узнали на днях миллионы россиян. А общественность и СМИ неожиданно обнаружили, что этот «клей» стал хитом пищевого производства в стране. По-научному он именуется микробная трансглютаминаза и является ферментом, модифицирующим структуру молекул белков. Проще говоря, под его воздействием размолотые кожа, кости и внутренности соединяются в плотный пласт мяса по типу ветчины. Кстати, фермент воздействует и на белки растительного происхождения. Так что соя становится вполне органической частью новой колбасы. А использование «мясного клея» даёт возможность производителям сэкономить и сделать из низкокачественного сырья вполне приличный на вид продукт.

В России использование этой добавки вроде бы запрещено с 1 января 2020 года. Но, учитывая, что война у нас идет строго по плану, на какой-то его странице переход населения на питание мясным клеем, несомненно, был предусмотрен.

И действительно, в мае, исследуя различные виды творога, его впервые обнаружило Роскачество. Тогда этот запрещенный фермент был найден в твороге торговых марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева». При этом, как отмечалось в исследовании Роскачества, он может использоваться недобросовестными производителями, чтобы ускорять процесс производства, однако безопасность фермента не была доказана и использовать его в пищевой промышленности незаконно.

Но, оказывается, это были просто первые попавшиеся на глаза продукты. На деле же за весь 2023 год использование мясного клея было выявлено в 25 случаях, что вдвое больше, чем в 2022-м, а за первое полугодие 2024-го уже зафиксировано 28. То есть, как отмечают «Известия», российские производители мясной и молочной продукции стали все чаще использовать микробную трансглютаминазу для увеличения массы продуктов.

В результат наша привычная смекалка в сочетании с современными достижениями химии не допустит, чтобы полки российских магазинов когда-нибудь опустели. Ведь на бескрайних просторах России можно найти практически всю таблицу Менделеева.

Что же до советского питания, то колбаса у нас, похоже, замыкает исторический круг. И в качественном виде этот продукт снова, как и в СССР, недоступен многим миллионам россиян, считающим деньги до зарплаты. Для них «путинское изобилие» оборачивается самыми дешевыми сортами колбасы, где содержание нормального мяса стремится к нулю.

В общем, колбасная рулетка обещает нам переход этого продукта снова в категорию «праздничного» потребления. Что вполне закономерно. Взяв курс на возвращение в СССР, россияне получают всю советскую жизнь «в комплекте»: несменяемую власть, борьбу с несогласными, ручные СМИ… Ну, и конечно, колбасу по праздникам.

Павел Московский, «Радио Свобода»

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