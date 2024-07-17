Политолог о полетах «шахедов» над Беларусью: Это сигнал Лукашенко 2 17.07.2024, 10:59

3,722

Россия пошла на провокацию.

В ночь на вторник, 16 июля, один из российских дронов типа «шахед», запущенный по территории Украины — залетел в воздушное пространство Беларуси. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.

Своим мнением о происходящем в комментарии «Филину» поделился политический обозреватель Александр Фридман:

— Давайте исходить из того, что это российские акции. Россияне таким образом играют на нервах — и на украинских, и на белорусских.

Так как они знают, что в распространении войны на Беларусь не заинтересованы ни Киев, ни, естественно, Минск. И Запад, конечно же, в этом не заинтересован. В этом заинтересована одна лишь Москва.

Четвертый залет на территорию Беларуси уже не выглядит случайностью. Один раз, два — еще ладно. Четвертый — это уже система. И с помощью таких провокаций Россия пытается достичь несколько целей.

Во-первых, повторюсь, поиграть на нервах украинцев и белорусов. Во-вторых, показать Лукашенко, кто в доме хозяин. Это может быть реакцией на его последние заявления о том, что он тут с кем-то о чем-то договорился, что в Украине его боятся и что ему война не нужна. Таким образом ему показывают, кто здесь главный. Мол, сиди тихо, не выступай, иначе сделаем все, что нам нужно.

Кроме того, такими действиями они проверяют украинскую реакцию. То, как она может отреагировать на подобное. Это с одной стороны и воспитательная работа — относительно Лукашенко, и возможность посмотреть — а что из этого может получиться?

Это достаточно типично для России. Давайте вспомним историю в отношении Литвы, когда в Москве заявили о решении пересмотреть морские границы. Или историю с пограничными буйками в Эстонии.

Вот мы организуем такую небольшую провокацию и посмотрим, что потом будет. С точки зрения России, все это контролируемые игры.

И для Москвы это выигрышная ситуация. Допустим, что в Украине у кого-то сдадут нервы и они ответят на эти действия. Например, действительно начнут использовать воздушное пространство Беларуси для налетов на российскую территорию.

Для Кремля такое решение будет только в плюс, так как оно позволит еще плотнее привязать к себе Беларусь. Мол, смотрите, украинцы используют ваши воздушные коридоры — значит вас нужно защищать от этого.

Российская сторона знает, что расползания войны на белорусскую территорию явно не хотят на Западе. В этой ситуации Москва может достичь несколько целей. Получится таким образом указать Лукашенко на его место — отлично, хорошая профилактическая работа.

А если из этой провокации получится и нечто большее, более серьезный конфликт, то и это все будет в интересах России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com