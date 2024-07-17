Украинские десантники разбомбили танк оккупантов каскадом ударов дронов
- 17.07.2024, 11:01
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Видео боя.
Aэроразведке 71-й Отдельной егерской бригады ВСУ удалось выследить и уничтожить российский танк. В Службе по связям с общественностью 71-й ОЕБр не уточнили, на каком именно направлении проходил бой, пишет dialog.ua.
На видео заметно, что беспилотник егерей-десантников догоняет вражескую технику, после чего таранит его в гусеницы с правой стороны.
В результате танк был остановлен. Экипаж оккупантов поспешил сбежать с места боя, что отчетливо видно на записи. Операторы нанесли еще три удара дронами-камикадзе, полностью разбомбив танк.