«Это апофеоз лукашенковской бессовестности»1
- 17.07.2024, 11:10
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Белорус обратился к представителю ЮНИСЕФ в Беларуси.
В Витебске второй раз открывают инклюзивный парк, созданный на западные деньги. Речь идёт о «Радужном мире» в пойме реки Витьба. В 2019 г. Октябрьский район Витебска открыл этот инклюзивный парк за грант от посольства Польши. Пару дней назад парк открывают опять, теперь за деньги ЮНИСЕФ. Ни слова о существующем парке. Оба события с промежутком в 5 лет красочно описывает местные «провластные» СМИ, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Витебские лукашисты показывают свою высокоморальность во всей красе. Второй раз рекламироваться на одном объекте, связанном с отдыхом особенных детей, построенном на западные «вражеские» деньги, – это апофеоз лукашенковской бессовестности. Это, не говоря о том, сколько они на этом распилили.
Отдельный вопрос к ЮНИСЕФ и его представителю Рустаму Хайдарову. Как они могли выделить деньги на уже существующий объект? Режиму, который выбрасывает огромное количество денег на идеологизацию, оболванивание и милитаризацию детей. Который подвергает несовершеннолетних пыткам и тюремным заключениям. Оставляет детей сиротами, бросая их родителей в тюрьмы. Нарушает все существующие законы. И так бесстыже пилит деньги западного мира на инклюзивных проектах.
Господину Хайдарову стоит пообщаться с Никитой Золотарёвым, который пятый год сидит в лукашистских застенках, куда он попал в 16 лет. Которого там пытали, в том числе электричеством, ужесточали условия содержания с нарушением всех норм. И сейчас засуживают, чтоб добавить срок.
Или у Хайдарова другие интересы в Беларуси?