В Беларуси будут судить выдающегося тренера по настольному теннису 2 17.07.2024, 11:21

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Ему грозит до шести лет колонии.

24 июля в Брестском областном суде начнется суд над Юрием Лагодюком. Его обвиняют в «содействии экстремистской деятельности». Как пишет «Наша Ніва», ему грозит до шести лет колонии.

63-летний Юрий Лагодюк — брестчанин. Более 30 лет он работает тренером по настольному теннису. В Брестской области он единственный судья международной категории по этой дисциплине. Ранее Лагодюк был членом правления Белорусской федерации настольного тенниса.

Также он известен как один из лучших тренеров Беларуси по инваспорту. Лагодюк тренирует людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, и его воспитанники нередко выигрывают на чемпионатах как в Беларуси, так и в других странах.

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