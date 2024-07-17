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Мы этого не видели в упор

  • Юрий Христензен
  • 17.07.2024, 11:31
  • 3,932
Мы этого не видели в упор

А зря.

Вчера на юге России и в оккупированном Крыму произошли перебои со светом из-за отключения одного из блоков Ростовской АЭС. Замечу, что до 2014 года Ростовская АЭС прекрасно питала юг России без дополнительных блоков. То есть, если бы Крым не был оккупирован, то и перебоев бы не было.

Строительство третьего блока Ростовской АЭС для питания будущего оккупированного Крыма началось в 2009 году. Решение об оккупации было принято годом раньше – после войны 080808 в Грузии. В Кремле опытным путем выяснили, что агрессия сходит с рук, и приняли решение о подготовке новой агрессии.

Окончание строительства энергоблока планировалось на 2015 год. По плану, в Украине должны были пройти перевыборы Януковича, фальсификации и Майдан. Но Майдан случился раньше, и планы пришлось перенести вперед. Третий блок достраивали ударными темпами уже на фоне блэкаутов в Крыму.

Были и другие инфраструктурные проекты, которые могли свидетельствовать о подготовке агрессии. Например, в мае 2014-го на сайте оккупационной администрации Крыма появилась «Схема территориального планирования РФ применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя».

На схеме есть две федеральные трассы – Новоросийск-Керчь-Херсон-Одесса-Тирасполь и Ростов-Мариупль-Мелитополь-Каховка-Николаев-Одесса-Тирасполь (скриншот). Тогда мало кто обратил на это внимание. Лишь в 2022 году стали понятны планы, под которые проектировались эти федеральные трассы.

По оценкам специалистов, на подготовку подобного документа уходит два-три года. То есть, планы оккупации Крыма и Юга Украины отражались в инфраструктурных проектах еще до горячей фазы войны. Просто мы их не замечали за стеной из дезинформации, которую Кремль создавал задолго до 2014 года.

Людям свойственно замечать яркие события и не замечать рутину. Мало кто помнит, как сразу после войны 080808 появилось Русское Единство Аксенова в Крыму и партия Родина в Одессе. Как Кремль начал формировать инфраструктуру будущей «русской весны» на Донбассе. Мы этого не видели в упор. А зря.

Юрий Христензен, «Фейсбук»

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