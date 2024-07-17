Новый кроссовер Honda рассекретили до премьеры 17.07.2024, 11:33

Разработчики уделили немало внимания внедорожным возможностям кроссовера.

Опубликовано первое официальное изображение Honda Passport четвертого поколения. Кроссовер презентуют в конце нынешнего года, а его продажи стартуют в начале 2025-го. Тизеры авто появились на официальном сайте Honda, пишет focus.ua.

Новая Honda Passport останется младшим братом модели Pilot и сохранит его платформу. Впрочем, теперь два кроссовера будут существенно отличаться своим дизайном.

Салон Honda Passport 2025 не показали, однако он, скорее всего, будет таким же, как у старшей модели Pilot. Кроссовер получит виртуальную панель приборов и 9-дюймовый тачскрин.

Кроссовер Honda Passport 2025 отличается оригинальным дизайном передней части. У него нестандартная решетка радиатора, С-образные ходовые огни в фарах и воздухозаборник на капоте. Силуэт авто стал более угловатым.

У Honda Pilot позаимствуют и 3,5-литровый V6 мощностью 289 л. с. и 10-ступенчатую автоматическую КПП. Все версии модели будут полноприводными, причем в Honda решили серьезно улучшить внедорожные возможности модели.

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