ЕС унижает Орбана 3 Виктор Небоженко

17.07.2024, 11:38

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Виктор Орбан

Под его руководством Венгрия превратилась в троянского коня Кремля.

Венгрия Виктора Орбана уже несколько лет, используя механизмы согласования решений евроатлантического блока, научилась дискредитировать и ослаблять НАТО в ее военно-политической помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Дело дошло до того, что осмелевший(обнаглевший) Орбан в Вашингтоне на торжественном саммите НАТО по случаю 75-летнего юбилея отказался подписывать заключительный документ по результатам этой во встречи, ибо там были «плохие слова» про Россию и Китай. Такого в истории НАТО еще не было.

Будучи рядовым членом Евросоюза, выполняя волю Кремля, Орбан не раз ставил палки в колеса военно-политической и экономической помощи Украине. Сейчас, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выполняя установки Кремля, пытается использовать эту роль для мощных политических интриг в пользу России. Цель та же, что и в случае с НАТО- отделить Европу от США и от Украины и вернуть ЕС в зону воздействия путинской России.

Вот почему Евросоюз будет бойкотировать саммит министров иностранных дел Европы в Будапеште, который собирает лично Орбан. Таким образом, ЕС унижает не Венгрию, а друга Путина и его агента влияния в Европе премьер-министра Орбана, показывает бессилие Орбана изменить антироссийскую политику ЕС.

Соответственно, задача дипломатии Евросоюза показать, что Орбан – это не европейская Венгрия, куда хотели бы приехать европейские политики и дипломаты. В свою очередь, Брюссель, ведущие политики Евросоюза уже открыто говорят, что Орбан не представляет интересы и политику ЕС.

Поэтому Евросоюзу придется, используя средства европейской демократии и дипломатии, выработать механизмы изоляции антиукраинской и пророссийской политики Орбана. Иначе Кремль, почувствовав слабость ЕС, перейдет в наступление и в других «растерянных» странах Европы – это называется «орбанизация Европы».

Виктор Небоженко, Facebook

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