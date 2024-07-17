«Ник и Майк»: Спасать хунту никто не будет 1 17.07.2024, 11:44

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Фото: Getty Images

Лукашенко не контролирует свои войска.

Хаотичные движения Лукашенко на южном и западном направлениях получили ассиметричный ответ из Кремля, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

После полуреверансов и выражения миролюбивых посылов в сторону Киева, через воздушное пространство Беларуси в Украину начали летать шахеды. Некоторые не долетают до пункта назначения и взрываются на белорусской территории.

Недвусмысленный сигнал о том, что Лукашенко не сильно контролирует войска и не стоит обольщаться отведению войск с границы. Справедливости ради отметим, что никто сильно и не напрягался их там нахождению, так как реальной угрозы они не представляли, а признаки накопления сил (в первую очередь — роccийских) отсутствуют уже более года.

Таким образом, несколько шахедов обнулили миролюбие на украинском направлении.

Аналогичным образом вербовка мигрантов роccийскими посредниками не сильно сократилась, что ставит под угрозу усилия хунты по «нормализации» ситуации на границе с Польшей. Это тоже ситуация, когда хунта не до конца контролирует тот проходной двор, который сама же и создала, в том числе — подписав соглашение о признании виз с Россией.

Половинки и четвертинки жестов – приводят к обратным результатам. Нужны реальные действия и быстро. Спасать хунту, которая все больше превращается в администрацию особого региона России, никто не будет. Проще опустить железный занавес как временное решение проблемы.

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