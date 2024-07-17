«Полурак, полугусь»: в белорусских водоемах завелись необычные креветки 17.07.2024, 12:00

Комментаторы усомнились в происхождении членистоногого.

В соцсети TikTok появилось видео «белорусских креветок», которых можно встретить в белорусских водоёмах. Некоторые интернет-пользователи усомнились в происхождении членистоногого на видео, пишет telegraf.news.

Видео с «белорусскими креветками» опубликовал на своей страничке в TikTok Александр Дударев. По словам рыбака, они в большом количестве водятся на Лукомском озере (Витебская область), четвертом по площади и вторым по объему воды в Беларуси.

«Если кто не знал, в Беларуси существует креветка», — рассказал автор ролика и продемонстрировал членистоногое, у которого помимо характерных для креветок усиков-«антенн» были ещё и заметно выдающие клешни.

«Полурак, полугусь» — так охарактеризовал существо мужчина и обратился к аудитории с вопросом — «что это?» Впрочем, оказалась, что сам он прекрасно осведомлён, что за членистоногое угодило в его сети.

Несмотря на некоторый скепсис комментаторов, усомнившихся в том, что в белорусских водоёмах могут водиться настоящие креветки, и сам автор ролика, и некоторые другие комментаторы объяснили, что на видео — самые настоящие пресноводные креветки рода Macrobrachium. Для Беларуси этот вид — инвазивный, причём считается он довольно агрессивным.

Макробрахиум (Macrobrachium sp.) – род креветок из отряда Десятиногих раков. Название группы переводится как «большерукие» и отражает их основную особенность – сильно развитые клешни на первой паре ногочелюстей, которые служат креветкам для захвата пищи или удержания полового партнера.

Род необычайно широк и включает в себя более 200 видов, отличающихся размерами и окрасом тела. Отдельные представители являются ценными промысловыми видами. Блюда, приготовленные из мяса креветок Макробрахиум, считаются в азиатской кухне деликатесными. Размер таких креветок может достигать 15-20 см.

Как пояснил один из комментаторов, этот вид пресноводной креветки в своё время также специально развели в Брестской области, в водах местной ТЭЦ, где вода не замерзает круглый год и креветка «хорошо там себя чувствует». На другом видео Александр Дударев наглядно продемонстрировал, что показанная в первом ролике креветка — далеко не единичный случай. В один из дней его уловом стало целое ведро пресноводной креветки.

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