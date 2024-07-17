Forbes: Россияне потеряли под Новомихайловкой 300 единиц техники 17.07.2024, 11:59

Катастрофические потери для оккупантов.

Пока ВСУ отбивали наступление оккупантов на Авдеевку, еще одна часть россиян предприняла менее масштабное, но не менее дорогостоящее нападение на Новомихайловку.

Как пишет Forbes, примерно в то же время, когда в середине апреля оккупанты захватили то, что осталось от Авдеевки, они оккупировали и Новомихайловку. Первая битва обошлась им дороже, но только в чистом виде, а по масштабу боя столь же кровопролитной была и шестимесячная битва за Новомихайловку.

Вполне возможно, что при захвате Авдеевки РФ потеряла более 40 тыс. военнослужащих – треть убитыми, две трети ранеными – плюс более 1000 единиц техники.

Тем временем в районе Новомихайловки ВСУ списали более 300 вражеских транспортных средств. Это означает, что потери оккупанционных войск составляют около 13 тыс. убитыми и ранеными. «Потери украинцев в обоих сражениях были гораздо меньшими», - отметило издание.

Журналисты отметили, что в конце прошлого года семь российских полков и бригад, в том числе злополучная 155-я бригада морской пехоты, атаковали украинский гарнизон в Новомихайловке, состоявший из двух действующих бригад. Боевые действия были беспощадными. Оккупанты теряли танки, в том числе Т-54 1950-х годов, Т-62 1960-х годов и более новые Т-72 и Т-80. Украинские мины, артиллерия и беспилотники подбили десятки танков, но россияне продолжали наступать. Как и в битве за Авдеевку, у оккупантов закончилась специальная бронетехника, и они задействовали немало самодельных машин в качестве замены.

Тяжелые потери, которые ВСУ нанесли россиянам, остановили, но не предотвратили оккупацию Новомихайловки в середине апреля этого года.

Как и в Авдеевке, украинским военным, оборонявшим Новомихайловку, очень не хватало артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, в основном из-за длительного отсутствия помощи США, которую блокировали дружественные к России законодатели-республиканцы. «Эта блокада наконец закончилась, когда российские войска вошли в Новомихайловку», - констатировало издание.

«Ценой 320 машин и тысяч военнослужащих за шесть месяцев россияне продвинулись на 6 км вглубь и через Новомихайловку. Стоят ли руины города той цены, которую заплатила Россия - это вопрос, на который могут ответить только россияне», - подытожили журналисты.

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