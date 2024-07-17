Революция Трампа 3 Константин Сонин

17.07.2024, 12:06

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Константин Сонин

Республиканцы повернулись в сторону социализма?

Выбор сенатора Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты от республиканцев – новый этап революции в американской политике, связанной с именем Дональда Трампа. В 2016 году Трамп не просто разгромил сильнейших кандидатов республиканского истеблишмента – он победил, предложив качественно другую экономическую платформу. Вместо свободной торговли, знамени республиканцев со времен Рейгана – протекционизм, тарифы и ограничения на иммиграцию. Выбор Вэнса, выходца из тех слоев, которые традиционно были за демократов, и который, по экономическим взглядам, почти социалист – фиксация итогов этой революции.

В области протекционизма это был не просто отход от республиканской ортодоксии. Трамп привел в республиканскую партию целый социальный слой – малообразованных, небогатых, белых жителей Среднего Запада. Тех, кто больше всех потерял от экономического прогресса последних десятилетий – прежде всего, от технического прогресса, от интернета и других коммуникационных технологий, от перетока рабочих мест, не требующих сложных навыков, в Мексику и Китай. Тех, чей образ жизни, семьдесят лет назад бывший «историей американского успеха», стал архаичным в XXI веке. Вэнс, из «этих, живущих в горах», родом как раз из тех мест.

Трамп поменял Республиканскую партию не только в части платформы и состава. Большая часть денег, которые он собирает на оплату своих избирательных кампаний (и оплату своих судебных издержек) поступает от мелких доноров, тех самых забытых, брошенных, консервативных, чувствующих себя непривычно в новом разнообразном мире. Трамп гораздо меньше зависит от мультимиллионеров, чем предыдущие лидеры республиканцев. Конечно, он получал и получает мощнейшую поддержку от небольшой группы миллиардеров (Адельсонов, Мерсеров, и т.д.) и, конечно, они, в случае победы в ноябре, получат свое снижение налогов и ограничение регулирования. Однако «революция Трампа» в сфере экономики – это разворот республиканцев в сторону социализма, от свободного рынка к тарифам, от поощрения иммиграции – к ее ограничению. Выбор Вэнса, протекциониста и изоляциониста – результат и символ этого поворота.

Константин Сонин, Telegram

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