В пригороде Минска продают дачу-«обманку» 4 17.07.2024, 12:34

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Снаружи — «скромница», а внутри — стильный дизайн и нетипичный интерьер.

В одном из садовых товариществ в Минском районе продается дача, ее фасад с улицы выглядит довольно обычным, а вот интерьер и «начинку» внутри типичными не назовешь. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляет этот объект и сколько денег за него хочет получить продавец.

Недвижимость находится в садовом товариществе «Надежда-Щербины», это в сторону Заславля, в 24 км от Минска. Участок занимает площадь 8,25 сотки, он расположен на окраине на тупиковой улице, с него открывается вид на поле и лес. Территория огорожена, въезд на нее через откатные ворота, которые открываются через пульт.

В 2023 году на участке построили одноэтажный дом, его общая площадь составляет 160 м², жилая — 71 м². Внутри организованы четыре спальни, есть два санузла, большая кухня-гостиная площадью 43 «квадрата». В гостиной установлены окна в пол, также есть мансардные окна.

Дом с мебелью, на кухне установлена техника Bosch — варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина.

Есть отдельно стоящая сауна с террасой, комнатой отдыха, туалетом и летней кухней.

Отопление в доме электрическое. Есть кондиционер, летом он работает на охлаждение, зимой может быть включен на обогрев. Вода подается через свою скважину, пробуренную на глубину 86 метров. Канализация местная, установлены две восьмикубовые оцинкованные переливные бочки.

Недвижимость продается за 345 157 рублей или 108 000 долларов.

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