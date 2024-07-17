СМИ: Между жителями Белгородской области и военными РФ разгорается конфликт 2 17.07.2024, 12:36

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Масштаб анархии на приграничных с Украиной территориях РФ поражает.

Между российскими военными и гражданским населением продолжает усиливаться напряжение, связанное с активными боевыми действиями, которые перекинулись на территорию Белгородской области. Как пишет «Диалог», об этом сообщает российский Z-военкор Анастасия Кашеварова, рассказ которой раскрыл масштаб анархии на приграничных с Украиной территориях РФ.

Развязанная Путиным война и нападение на Украину обернулись настоящим кошмаром для россиян, которые живут в Белгородской области. Более того, решение повторно напасть на Харьковскую область превратило приграничные территории в полноценный фронт: здесь постоянно взрываются снаряды и летают беспилотники; уничтожены сотни домов и автомобилей, число жертв среди россиян также постоянно растет.

Гражданское население постоянно требует от властей спасти их и помочь, но никакой реальной помощи не поступает.

Несколько тысяч жителей Шебекино, Грайворона и других районов не могут выехать из своих домов. Ситуация становится парадоксальной, утверждает российская пропагандистка: в прифронтовых районах власти РФ продолжают собирать штрафы за нарушение ПДД и платить налоги, сборы, ЖКХ в прежнем объеме. Водители, превышающие скорость движения, чтобы оторваться от дрона или проехать быстро опасное место, получают штрафы со стороны государства.

Местные жители не могут получить компенсацию за уничтоженное жилье и авто.

Кашеварова утверждает, что между оккупантами и местным гражданским населением растет напряжение.

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