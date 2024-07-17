закрыть
17 июля 2024, среда, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Между жителями Белгородской области и военными РФ разгорается конфликт

2
  • 17.07.2024, 12:36
  • 10,936
СМИ: Между жителями Белгородской области и военными РФ разгорается конфликт

Масштаб анархии на приграничных с Украиной территориях РФ поражает.

Между российскими военными и гражданским населением продолжает усиливаться напряжение, связанное с активными боевыми действиями, которые перекинулись на территорию Белгородской области. Как пишет «Диалог», об этом сообщает российский Z-военкор Анастасия Кашеварова, рассказ которой раскрыл масштаб анархии на приграничных с Украиной территориях РФ.

Развязанная Путиным война и нападение на Украину обернулись настоящим кошмаром для россиян, которые живут в Белгородской области. Более того, решение повторно напасть на Харьковскую область превратило приграничные территории в полноценный фронт: здесь постоянно взрываются снаряды и летают беспилотники; уничтожены сотни домов и автомобилей, число жертв среди россиян также постоянно растет.

Гражданское население постоянно требует от властей спасти их и помочь, но никакой реальной помощи не поступает.

Несколько тысяч жителей Шебекино, Грайворона и других районов не могут выехать из своих домов. Ситуация становится парадоксальной, утверждает российская пропагандистка: в прифронтовых районах власти РФ продолжают собирать штрафы за нарушение ПДД и платить налоги, сборы, ЖКХ в прежнем объеме. Водители, превышающие скорость движения, чтобы оторваться от дрона или проехать быстро опасное место, получают штрафы со стороны государства.

Местные жители не могут получить компенсацию за уничтоженное жилье и авто.

Кашеварова утверждает, что между оккупантами и местным гражданским населением растет напряжение.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников