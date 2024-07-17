Военный эксперт: Есть четыре причины, почему «шахеды» блуждают над Беларусью 2 17.07.2024, 12:40

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Один из них — провокация РФ.

Начиная с 11 июля, во время российских атак «шахедами», эти дроны уже не раз залетали на территорию Беларуси из Украины. На вчерашний вечер таких случаев насчитывалось четыре, причем за вчера это произошло дважды.

Некоторые из дронов-камикадзе, блуждая по территории Беларуси (местами это могло занимать часы, а траектория сотни километров), возвращались снова в украинское воздушное пространство, а некоторые — исчезали в РБ. При чем во время этих пролетов в трех из четырех случаев привлекалась беларусская авиация.

Мониторинговый канал «Беларускі Гаюн» допускает, что военные РБ могли знать о маневрах россиян и поднимали вертолеты или истребители, чтобы, «в случае нецелесообразной работы дрона», вовремя уничтожить его.

Что на самом деле может скрываться под такими «блужданиями» дронов-камикадзе в Беларуси РБК-Украина спросила у военного эксперта Павла Нарожного. Он отмечает, что версии касательно возможных причин все на грани «теории заговора». Впрочем, называет несколько вероятных сценариев, по которым может действовать враг.

— Первое — это может быть сбор каких-то данных. Ведь в принципе этот «шахед» достаточно велик и может нести достаточно большую нагрузку на себе — до 50 кг.

Это может быть радар и все что угодно теоретически на нем может быть. То есть дрон может собрать какие-то данные, прилететь в Беларусь и с него там снимают данные и тому подобное, — предполагает Нарожный.

По его словам, вторым возможным вариантом может быть поиск, провокация работы украинской ПВО, чтобы та сбила беспилотник.

— Или они, например, могут наблюдать сработает ли наш радар и по этому радару могут нанести удар. Потому что у россиян есть противорадиолокационная ракета Х-31П.

Третий вариант — это может быть работа нашего украинского РЭБ, который или просто глушит дрону сигнал GPS или передает какие-то фейковые сигналы и поэтому он летит в каком-то непонятном направлении, — объясняет Нарожный.

Четвертый вариант, по его мнению, может быть попыткой РФ спровоцировать Беларусь.

— Представим, что «шахед» прилетает по Мозырскому НПЗ или приземляется на его территории и там случается пожар. После этого Россия или Беларусь обвиняют нас, говоря, что это якобы был «удар украинского беспилотника». И для Беларуси это некий casus belli (повод) для войны), — отмечает эксперт и добавляет, что ни одной из вышеуказанных версий нет каких-либо подтверждений, которые бы появились в публичном поле, а потому можно только предполагать.

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