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Лукашистам наплевать на проблемы белорусов

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  • 17.07.2024, 13:13
  • 5,618
Лукашистам наплевать на проблемы белорусов

Глава администрации Лукашенко удивил своим циничным поступком.

В Гомельскую область, серьезно пострадавшую от урагана, с «рабочим» визитом прибыл руководитель администрации Лукашенко Дмитрий Крутой. Однако первым делом чиновник поехал не в пострадавшие районы, а в памятную зону «Рубеж» на границе Лельчицкого и Житковичского районов, сообщает пресс-служба главы Гомельской области.

Там Крутой возложил цветы к мемориальному знаку в честь воинов-освободителей. Также для Крутого провели экскурсию, во время которой рассказали о партизанском движении, оккупации и операции «Багратион».

После экскурсии Крутому показали некоторые последствия ураганного ветра.

Напомним, на выходных на города и деревни Беларуси обрушился мощный ураган. Более 100 тысяч человек на несколько дней остались без света и воды, также из-за стихии погибло несколько человек.

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