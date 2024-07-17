Польша анонсировала военную операцию на границе с Беларусью
- 17.07.2024, 13:21
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К ней привлекут 17 тысяч военных.
В Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция «Безопасное Подляшье», к которой привлекут около 17 тысяч военных.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш, которого цитирует RMF24.
На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш оценил, среди прочего, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.
Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.
Глава Минобороны добавил, что для обучения солдат на границе были отправлены полицейские, в том числе те, которые принимали участие в миссии в Косове.
Министр также заверил, что все, кто любым способом будет обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.
В свою очередь Семоняк указал, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.
Семоняк рассказал, что совместно с Министерством иностранных дел проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы граждане стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, осознавали, что запланированное ими пересечение польско-белорусской границы является преступлением.
«Мы также постоянно оказываем политическое давление на Беларусь, чтобы она отказалась от этой процедуры», – добавил он.