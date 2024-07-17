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Польша анонсировала военную операцию на границе с Беларусью

  • 17.07.2024, 13:21
  • 4,042
Польша анонсировала военную операцию на границе с Беларусью

К ней привлекут 17 тысяч военных.

В Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция «Безопасное Подляшье», к которой привлекут около 17 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш, которого цитирует RMF24.

На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш оценил, среди прочего, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.

Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.

Глава Минобороны добавил, что для обучения солдат на границе были отправлены полицейские, в том числе те, которые принимали участие в миссии в Косове.

Министр также заверил, что все, кто любым способом будет обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.

В свою очередь Семоняк указал, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.

Семоняк рассказал, что совместно с Министерством иностранных дел проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы граждане стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, осознавали, что запланированное ими пересечение польско-белорусской границы является преступлением.

«Мы также постоянно оказываем политическое давление на Беларусь, чтобы она отказалась от этой процедуры», – добавил он.

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