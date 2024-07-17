Названы 22 практичных способа победить жару 17.07.2024, 13:39

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Как справиться с аномально высокими температурами.

Что ни день, побит очередной рекорд жары, которую в городе переносить особенно тяжело. Эта подборка советов поможет вам справиться с аномально высокими температурами.

Улица

1. Держитесь подальше от солнца с 13.00 до 16.00. В это время лучи падают на вас под прямым углом, что практически гарантирует солнечный удар, если вы будете на улице.

2. Сделайте себе список общественных мест, в которых хорошие кондиционеры (кинотеатры, музеи), – вот вам и повод сходить туда.

3. Сократите физическую активность на улице. Если вы любите бегать, лучше на время перенести это развлечение с улицы в кондиционированный фитнес-клуб.

Дом

4. Если в квартире нет кондиционера, но есть балкон, намочите простыню холодной водой и повесьте ее перед балконной дверью. Воздух, попадающий в комнату, станет охлажденным и влажным – дышать будет легче. Также, если не жалко, можно намочить оконные шторы или противомоскитные сетки.

5. Положите простыню в пакет и засуньте ее в морозилку на пять минут. Достаньте, заправьте постель и ложитесь. Уснуть успеете.

6. Помните, что ваши домашние животные страдают не меньше вас: регулярно добавляйте в их миски с водой кубики льда.

7. Старинный способ, которым пользовались умиравшие от жары в Индии англичане. Купите несколько пакетов льда или сделайте сами: просто налейте воды в кастрюлю и поставьте в морозильник. Когда будет готово, вытащите и поставьте кусок льда перед работающим вентилятором. Надолго, конечно, не хватит, но как минимум сможете успеть заснуть в прохладной комнате.

8. Возьмите с собой в кровать грелку, наполненную ледяной водой. Положите ее под колени.

9. Проверьте, при какой температуре нужно хранить имеющиеся в доме лекарства. Многие из них портятся от высоких температур, и их лучше перенести из аптечки в холодильник.

Еда и напитки

10. Не пейте алкогольных напитков. Хотя если вы в такую жару еще в состоянии пить алкоголь, вам, видимо, не так уж и жарко.

11. Не ограничивайте потребление воды и соков. Сколько бы вы ни выпили, все выйдет через пот.

12. Если хотите сократить потребление мороженого, приготовьте себе другие замороженные закуски. Например, можно насадить на палочки половинки бананов и положить их в морозильник. Получится здоровое мороженое.

13. Если не боитесь за зубы, надробите в стакан льда и залейте его свежевыжатым апельсиновым соком. Ешьте ложкой.

14. Сократите потребление белковой пищи и сахара. Процесс усвоения такой еды сопряжен с выделением тепла.

15. Малайцы верят, что с жарой им помогает справляться острая пища. Чем острее блюдо, тем сильнее потеешь, тем быстрее охлаждаешься.

Одежда

16. Не носите обтягивающую одежду и одежду из ненатуральных тканей – не усложняйте работу собственному телу.

17. Солнечные очки от жары вас не спасут, зато защитят чувствительные зрачки глаз.

Тело

18. Прекратите пользоваться косметикой или, если не можете, хотя бы сократите количество. Не забивайте поры – у них много дел по терморегуляции. К тому же в такую жару бактерии размножаются быстрее – держите лицо в чистоте.

19. Принимайте душ несколько раз в день. Если от жары нет сил двигаться, примите прохладную ванну.

20. Мужчинам, которые этого обычно не делают, рекомендуется побрить грудь и спину.

21. Чтобы быстро охладиться, приложите кубик льда или холодную бутылку с водой к внутренней стороне локтевых сгибов или к шее. В этих местах вены ближе всего подходят к коже, кровь начнет охлаждаться и распространять этот холод по всему организму.

22. За 10–15 дней организм адаптируется, и жара переносится легче. В Москве она, как правило, ровно столько и длится, но если все же хотите попробовать успеть акклиматизироваться, нужно делать следующее:

– проводите на улице под солнцем не меньше двух часов в день;

– когда находитесь под солнцем, пейте воду каждые 15 минут, причем с каждый разом увеличивайте количество (один глоток, через 15 минут два глотка, еще через 15 минут три глотка и т.д.).

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