Российских школьников будут приучать к выживанию в условиях боевых действий 6 17.07.2024, 13:45

Уже с сентября.

С началом нового учебного года в российских школах вместо ОБЖ появится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Переименуют и должность учителя — теперь это, согласно июльскому постановлению правительства, «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины». Преподавать пригласят «героев СВО». О содержании курса можно судить по закупкам «учебного инвентаря», которые изучил «Можем Объяснить».

Администрация Шурышкарского районе (ЯНАО) закупает макеты мин, гранат, снайперской винтовки, автомата, гранатомета и пистолета почти на 1,3 млн руб. Указано, что игрушечное оружие должно «щелкать при взводе», а у пистолета на рукоятке нужна «неизменная пятиконечная звезда». Этот же заказчик разместил тендер на поставку «имитаторов ранений и поражений», которые должны обладать «спектром специфических травм, которые возможны только в условиях военных конфликтов».

Московская школа имени Грибоедова тоже закупает имитаторы ранений и макеты гранат — она потратит на это 0,5 млн.

Лицей из города Муравленко (тоже ЯНАО) закупил интерактивный лазерный стрелковый тренажер за 1,5 млн, он может оценивать точность выстрелов на разных дистанциях. Этот же заказчик закупает ростовую фигуру военнослужащего из ПВХ и макет укрытия «открытая щель».

Тульский педуниверситет им. Льва Толстого тоже закупил стрелковый тренажер, но не лазерный, а попроще — автоматы в нем стреляют пластиковыми пульками. Вместе с дозиметрами, противогазами, компасами и прочим оборудованием все обошлось в 1 миллион рублей.

«Многие поколения советских детей обучались кидать гранату, бегать в противогазах, разбирать автомат, и нет данных, что это негативно влияло на психику, — говорит детских психолог Анна Томилина. — Другой вопрос — зачем это надо современным школам? При перегруженности уроками, ухудшении психического и физического здоровья, плохом питании в регионах».

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