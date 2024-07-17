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Китай приостанавливает консультации с США по контролю за вооружением

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  • 17.07.2024, 14:06
Китай приостанавливает консультации с США по контролю за вооружением

Из-за передачи оружия Тайваню.

Китай из-за продолжения американской стороной продаж оружия Тайваню принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями.

Как сообщает корреспондент «Укрінформа» в Китае, об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Представитель заявил, что Китай решил приостановить очередной раунд консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению с США.

По его словам, причиной этого стало продолжение продаж американского оружия Тайваню, несмотря на решительные протесты Китая и неоднократные заявления китайской стороны на всех уровнях о неприемлемости для Пекина таких действий.

«Ответственность за то, что произошло, лежит полностью на американской стороне. Пекин готов поддерживать соответствующие контакты с Вашингтоном на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», – заявил спикер.

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