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«Через неделю-полторы будет настоящее эльдорадо»

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  • 17.07.2024, 14:07
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«Через неделю-полторы будет настоящее эльдорадо»

Белорус за 2 дня насобирал почти 20 литров лисичек.

Юрий Сидорович у себя на страничке в ВКонтакте показал, сколько грибов собрал за два дня. «После дождей лисичек в лесу в Барановичском районе очень много, в основном маленьких. Через неделю — полторы будет настоящее эльдорадо, если не выгребут малышей. За 2 дня собрал примерно 7 и 12 литров лисичек».

Мужчина рассказал BAR24.BY, что собирал грибы в двух разных местах около нашего города, но конкретных локаций называть не захотел. Каждый раз он проводил в лесу по 4-5 часов. Своим «уловом» Юрий не совсем доволен.

– Я тогда опоздал на пару дней, и люди уже прошли по моим местам. Зато видел много очень маленьких лисичек, которые еще не успели вырасти, – рассказал грибник.

По его словам, он обычно собирает на своих местах 20-40 литров за раз. А пару лет назад, получилось собрать даже 60 литров.

– Грибов в лесу много. Главное – знать места и прийти туда первым, тогда будет «поўны кош».

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