Украина перекрыла транзит российской нефти для Орбана

Украина перекрыла транзит российской нефти для Орбана4
- 17.07.2024, 14:14
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Транзит нефти «Лукойл» в Венгрию стал невозможен.
«Лукойл» прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО Украины расширил против него санкции.
Об этом сообщает Bloomberg.
Усиление украинских санкций против российского «Лукойла» в конце июня 2024 года заблокировало транзит его нефти в Венгрию.
Сообщается, что «Лукойл» находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.
В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
«Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой «Лукойл» не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Отмечается, что для венгерской компании «Mol» российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, но не исключено, что она сможет полностью заменить их с 2025 года