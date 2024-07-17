Режим Лукашенко придумал новую преграду с документами для белорусов зарубежья

Режим Лукашенко придумал новую преграду с документами для белорусов зарубежья4
- 17.07.2024, 14:24
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Что на этот раз?
Режим Лукашенко планирует осложнить заключение браков для граждан Беларуси, уехавших за границу. С 1 января 2025 года вместо справки об отсутствии преград для заключения брака будет введен новый документ, пишет euroradio.fm.
Во многих странах местные ЗАГСы требуют такие справки. Например, без них не распишут в Польше. Единственный вариант обойти эту норму — обратиться в суд за разрешением заключить брак без справок (но суд может и не разрешить).
В Беларуси сейчас эти справки выдают ЗАГСы. Получить их можно в том числе по генеральной доверенности. Кто будет выдавать документ новой формы в следующем году, чиновники не говорят. В публичном доступе эту информацию еще не размещали.