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Скрепоносный пшик

  • Андрей Окунь
  • 17.07.2024, 14:21
Скрепоносный пшик
Андрей Окунь

Вся внутренняя политика России строится на лицемерии.

Скрепоносный суверенитет, ради которого надо было похоронить в чужой земле минимум 60 тысяч своих граждан — это когда выдвижение какого-то американца в вице-президенты от Трампа становится главной новостью дня.

Так и томимся в ожидании, когда граждане США проголосуют и выберут себе нового президента. Обсуждать ведь в стране больше нечего. Вся внутренняя политика России строится на этом лицемерии: триумфально побеждаем США в борьбе за гегемонию, но исподтишка следим, что же там у них творится. А иначе как узнать, к кому придётся идти на поклон?

Но ведь США действительно сверхдержава, за внутренней политикой которой сейчас наблюдает весь мир, Россия тут не исключение. Просто зачем врать о своём величии, заявляя, что мы якобы успешно устанавливаем многополярный мир, а сама Америка чуть ли не на коленях ползает?

А если не врать, то как объяснить, ради чего россияне умирали и убивали в Украине? Ради того, чтобы семьи погибших бойцов получали вендинговые аппараты для продажи кофе? Нет, чтобы мы были самые крутые и нас все боялись. Толку только от этой «боязни» ноль. Всё равно внимание в первую очередь будет уделяться какому-нибудь американцу, а не россиянам.

Андрей Окунь, Telegram

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