Выступление российской певицы на «Славянском базаре» закончилось скандалом
- 17.07.2024, 14:18
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Будет суд.
Выступление Любови Успенской на «Славянском базаре» в Витебске закончилось скандалом — будет суд. От российской певицы требуют возместить ущерб за исполнение песни «По полюшку» без разрешения автора композиции, пишет «Московский комсомолец».
Песню «По полюшку» 70-летняя певица исполнила дважды: на закрытии фестиваля «Славянский базар» и во время сольного концерта, который прошел в Витебске. Это сильно возмутило автора композиции Наталью Лапину, которая уже давно запретила Успенской петь свою песню.
Лапина еще в начале года заявила, что подает на Успенскую в суд, требуя возместить моральный ущерб. По ее словам, дело находится в финальной стадии. Юридическая компания уже начала процесс. До этого конфликт пытались решить мирным путем — со слов Лапиной, отправляли досудебные претензии, которые были проигнорированы. Автор песни жалеет о сотрудничестве с Успенской и называет ее «неблагодарная артистка с каким-то необъяснимым чувством превосходства».