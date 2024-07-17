Истерика от Джей Ди Вэнса 5 Владимир Фесенко

17.07.2024, 14:30

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Владимир Фесенко

Не стоит спешить с апокалиптическими выводами.

И у нас, и в Европе почти истерика в связи с определением Джей Ди Венса как кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии. Даже Госдепартамент США вынужден был отреагировать

Действительно, эта новость является плохой для нас. Речь идет о политике с откровенно антиукраинской позицией. Он еще и ярый изоляционист, а это уже плохая новость и для многих международных партнеров США, возможно, кроме Израиля. Вообще позиция Вэнса во многих вопросах является более радикальной, чем у Трампа. И это, по мнению американских аналитиков, может неоднозначно повлиять на ход избирательной кампании и результаты президентских выборов в США.

Но давайте пока не спешить с апокалиптическими выводами. Что надо принимать во внимание. Трамп выбрал Вэнса не за его антиукраинскую позицию. В этом решении скорее сработали и факторы семейного лоббизма (хорошие отношения Вэнса с одним из сыновей Трампа), и расчеты по использованию Вэнса в избирательной кампании (он телегеничный, яркий, молодой), и ставки Трампа во внутренних раскладах в Республиканской партии.

Еще более важно то, что полномочия вице-президента США являются скорее символическими. Официально он только председательствует в Сенате США и других полномочий не имеет. Хотя президент США может предоставлять вице-президенту определенные функциональные обязанности. Однако, как правило, вице-президенты не являются ключевыми фигурами в правящей администрации. Нынешний вице-президент США Камала Харрис почти не имеет влияния в администрации Байдена. Когда Трамп был президентом, тогдашний вице-президент Пенс также не имел особого влияния. И наверняка можно сказать, что не вице-президент будет определять внешнюю политику США в случае победы Трампа. На внешнюю политику США решающим образом будут влиять сам Трамп, а также Госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности, министр обороны, директор ЦРУ и советники, особенно приближенные к Трампу. И для нас принципиально важными будут назначения именно на эти должности в случае победы Трампа.

Для Украины было бы оптимальным сценарием в случае победы Трампа, если на важные должности в сфере национальной безопасности и внешней политики будут выдвинуты представители рейганистского крыла Республиканской партии, которые поддерживают Украину, и выступают за стратегию силового сдерживания России. Для Трампа это было бы логичным поступком по поддержанию баланса между различными группировками в собственной команде. Но поступит ли Трамп таким образом, станет понятным только после завершения президентских выборов в США. Трамп далеко не всегда действует по привычной политической логике, как и в случае с выдвижением Вэнса.

Риски, и немалые, с выдвижением Вэнса, все же есть. Главный риск будет в том, что если Трамп станет президентом США, а потом что-то случится с ним, то Вэнс будет исполнять обязанности президента США. Для Украины это гораздо больший риск, чем президентство самого Трампа. И кто знает, каким будет реальное влияние Вэнса в новой администрации, если Трамп станет президентом США. Потенциально Вэнс также может стать политическим преемником Трампа в так называемом лагере MAGA, к которому принадлежат наиболее радикальные трамписты.

Так или иначе, нам надо готовиться к существенным изменениям в политике США по отношению к Украине в случае победы Трампа. С высокой вероятностью сейчас можно прогнозировать только одно — команда Трампа будет инициировать и продвигать переговоры о завершении войны между Россией и Украиной. Вряд ли это будут переговоры на российских условиях. Это будет восприниматься как откровенное поражение США. И судя по различным данным, Трамп это понимает. Наиболее вероятный сценарий — продвижение командой Трампа предложений о прекращении боевых действий в Украине, но без договоренностей о статусе оккупированных территорий и без других неприемлемых для нас требований России. Однако может обсуждаться тема отказа Украины от членства в НАТО. И к реагированию на такое предложение со стороны потенциально новой администрации США нам также надо готовиться с точки зрения разработки соответствующей стратегии и тактики будущих переговоров.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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