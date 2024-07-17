Главные вопросы к властям после урагана в Гомельской области 5 17.07.2024, 14:39

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Обилие определительных наречий заставляет задуматься.

14 июля во время урагана в лагере имени Марата Казея под Речицей погиб 13-летний мальчик, еще шестеро детей пострадали, двое до сих пор находятся в больницах, один в тяжелом, но стабильном состоянии, пишет «Салiдарнасць».

В детский лагерь прибыли профессиональные психологи. Они изучают эмоциональный фон в учреждении и оказывают психологическую помощь и поддержку детям и взрослым.

Как сообщают государственные СМИ, восстановительные работы на территории лагеря под личный контроль взял гендиректор «Белоруснефти» Александр Ляхов (в ведомстве этого предприятия находится лагерь), а само учреждение уже на следующий день 15 июля продолжило работать в штатном режиме.

«Белоруснефть» в своем телеграм-канале опубликовала видео в доказательство того, что «воспитанники лагеря проводят время согласно распорядку дня».

«Из-за трагического случая родители отдыхающих были обеспокоены: кто-то забрал ребенка домой, кто-то приехал проведать и просто обнять. Большинство детей остаются до конца смены», — пишет БЕЛТА.

Работники РОСК, как пишут госСМИ, проводят проверку, «восстанавливается картина случившегося и уточняются обстоятельства, многие моменты не разглашаются».

Вообще подробностей о том, как произошла трагедия, в госСМИ крайне мало: ни свидетельств очевидцев, ни заявлений чиновников, из соболезнований — только безликое «коллектив «Белоруснефти» глубоко скорбит». Семьям пострадавших обещают всяческую помощь «от руководства компании и профсоюзного комитета».

При этом ни о какой помощи от государства пострадавшим нигде не упоминается.

Все перепечатывают единственный комментарий заместителя директора лагеря Анны Абазовик.

— В 17.00 на открытой костровой лагеря по плану начался танцевальный баттл. Детки пришли с вожатыми и воспитателями. Все началось вовремя. А около 17.15-17.20 моментально, молниеносно изменилась погода. В секунду отключилось электричество. Ливень просто стеной стоял.

Все реагировали быстро, четко и слаженно. Воспитатели и помощники взяли детей под свое крыло, переводили в ближайший корпус, чтобы укрыть от ненастья. Самым главным для нас была и остается безопасность. Но, к огромному сожалению, несмотря на предпринятые меры, избежать трагедии не удалось, — сказала замдиректора.

Некоторые СМИ, ссылаясь на ее слова, делают вывод: все произошло внезапно и стремительно.

И это обилие определительных наречий — внезапно, стремительно, моментально, молниеносно — заставляет задуматься.

Как при наличии служб гидрометеорологии, МЧС, спутниковых систем ураган застал людей врасплох?

Например, жители Польши получают сообщения от специальной системы предупреждения об угрозах, основанной на отправке SMS-сообщений (Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa). Как правило, смс приходят утром о том, что сегодня в течение дня или ночью ожидаются сильный ветер, град, буря.

Читательница «Салідарнасці» из Гомельской области (имя и адрес есть в редакции — С.) сообщила, что ей первое за это лето сообщение о непогоде от МЧС пришло 15 июля, в то время как 14 июля она также была застигнута ураганом врасплох, находясь на прогулке и пытаясь с другими людьми укрыться в ближайшем магазинчике.

— Нас набилось туда человек пять, сначала думали, просто ветер пошумит и ливень пройдет, даже дверь не закрывали. Но ее стало просто вырывать, продавщица чуть успела прикрыть и провернуть замок. Потом стало темно, и мы думали, что снесет магазин.

Я пошла домой примерно минут через 40, когда уже шел просто дождь. На следующий день по всему городу лежали поваленные деревья, как в фильме ужасов, — рассказала женщина.

Видимо, и персонал лагеря о приближающейся стихии тоже не был уведомлен.

Потому что непонятно, что подразумевается под «четкой и слаженной реакцией» сотрудников, которые «взяли детей под свое крыло»? То есть, если бы не это крыло, жертв могло бы быть еще больше?

Когда, в последний раз воспитатели белорусских детских учреждений были на соответствующих тренингах и инструктажах МЧС?

О всевозможных «патриотических инструктажах» рассказывают повсеместно. Про содержание инструктажей по технике безопасности информацию найти сложно.

Например, в Израиле каждый ребенок, который ходит в детский сад или школу, обязательно рассказывал родителям, как их хотя бы однажды быстро поднимали и водили в бомбоубежище.

У нас спустя трое суток после случившегося все еще нет ни одного заявления СК с подробностями произошедшей трагедии, и по-прежнему не прозвучало объяснений от властей.

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