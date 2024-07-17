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Назначен спецпредставитель НАТО в Украине

  • 17.07.2024, 14:52
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Назначен спецпредставитель НАТО в Украине

Им стал британец.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 17 июля, объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.

Об этом объявили в пресс-службе НАТО.

Патрик Тернер начнет выполнять свои обязанности в Киеве в сентябре 2024 года. Как старший представитель он будет возглавлять представительство Альянса в Украине, «будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве», а также «координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине».

До назначения Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

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