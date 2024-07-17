Назначен спецпредставитель НАТО в Украине
- 17.07.2024, 14:52
- 1,182
Им стал британец.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 17 июля, объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.
Об этом объявили в пресс-службе НАТО.
Патрик Тернер начнет выполнять свои обязанности в Киеве в сентябре 2024 года. Как старший представитель он будет возглавлять представительство Альянса в Украине, «будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве», а также «координировать усилия НАТО и предоставлять Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине».
До назначения Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.