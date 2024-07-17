Редкая удача: белорусу случайно пришли 42 тысячи рублей из польского банка 17.07.2024, 14:57

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Но не все так радужно.

В один день Андрей стал богаче на 42 тысячи рублей. Нюанс: он не знал, кто и зачем прислал на его карту такую сумму. Ошибки в банковских переводах случаются, но обычно страдают отправители денег: сумма ушла в неизвестность, вернуть ее сложно. Оказалось, что у человека, который получил такой перевод, тоже могут быть проблемы, пишет zerkalo.io.

Заказчик не переводил. А кто тогда?

Андрей рассказывает, что занимается веб-дизайном и получает заказы из-за границы. В мае этого года он ждал оплату от компании из США, правда, вместо оговоренной суммы пришло в десять раз больше — если точно, 42 145 рублей 92 копейки.

— Перевод пришел 15 мая. Я сразу подумал, что плательщик ошибся. Долго не мог выяснить, но оказалось, что это не он, — рассказывает Андрей про появление загадочных денег.

Где-то через два дня после того, как сумма упала на счет, выяснилось, что ею заинтересовался и банк, который прислал такое сообщение.

Мужчину попросили пояснить, где и кем он работает, что за международные переводы получил в 2023–2024 годах, а также предоставить документы, которые подтверждали бы происхождение денег, приходивших на его счет. «При непредоставлении запрашиваемой информации в указанный срок банк вправе приостановить дистанционное банковское обслуживание», — говорилось в сообщении.

Андрей посчитал, что это не случайно совпало с таким большим переводом.

— Обычно суммы были в десять раз меньше, а тут еще один нолик нарисовался. И, видимо, возникли какие-то подозрения насчет того, чем я занимаюсь.

Можно было прислать в банк документы по электронной почте, но я подумал, что все это может затянуться, поэтому сразу пошел в отделение. Написал заявление, указал, что пришел неправильный перевод, и показал платежку, сколько должно быть.

Потом еще звонил в банк, мне сказали, что вопросов ко мне нет и никакие действия от меня не требуются. Я на этом успокоился, думаю: ну ладно, значит, сами разберутся, что произошло.

«Ошибка в польском банке»

Через какое-то время Андрею перезвонили из банка и сказали, что ошибка произошла в польском банке-корреспонденте и ему нужно вернуть деньги.

Из сообщения «Приорбанка», которое получил Андрей, выходит, что польский банк отправил ему перевод на сумму 54 360 злотых — это практически в десять раз больше правильной суммы (5420 злотых). Как и почему это произошло, подробностей ему не сообщили.

Когда банк-корреспондент обнаружил ошибку, он попросил через белорусский банк вернуть разницу между этими двумя суммами, то есть 48 940 злотых. «За вычетом комиссии банка за зачисление перевода подлежит возврату сумма 47 471,80 злотого (то есть 48 940 — 48 940×3%), что составляет 37 943,74 рубля (по курсу конверсии за десять единиц 7,9929)», — говорилось в сообщении, которое получил Андрей.

По словам Андрея, «Приорбанк» при отправке денег в польский банк согласился вернуть проценты, которые сняли у него при зачислении.

— Конечно, я спросил, кто будет «спонсором», потому что за зачисление денег заплатил 3%. Получалось, когда мне по ошибке прислали крупную сумму, за это я заплатил белорусскому банку больше 1300 рублей, а теперь должен вернуть польскому всю сумму, включая эту комиссию? Я не хотел из своего кармана платить за чью-то ошибку.

«Внезапно должен еще и налоговой»

Интересная деталь этой истории еще и в том, что из-за ошибочного перевода Андрей оказался должен приличную сумму еще и налоговой.

Дело в том, что мужчина является плательщиком налога на профессиональный доход, он должен вносить все отправленные ему суммы в приложение и платить с них налог. Но что делать, если случайно пришла сумма в десять раз больше?

— Где-то в двадцатых числах мая я сходил в свою районную налоговую и побеседовал с инспектором о том, как тут поступить. Мало того, что я случайно попал в такую ситуацию… А вдруг тут еще могут наказать сурово? Но мне сказали, что проблем нет: если успеть сделать коррекцию чека (то есть суммы поступивших денег) до того, как будет выставлен НПД к уплате, то, соответственно, и заплачу я как положено.

Но пока Андрей разбирался во всех нюансах и ждал ответа от банка, ему насчитали около 4200 рублей налога.

— Десятое число наступило, а сумма не вернулась в польский банк, так что пришлось заплатить налог со всей ошибочно переведенной суммы. Соответственно, мне пришло больше 42 тысяч рублей, с них я вынужден был заплатить 10% налога — 4200 рублей.

Мне в налоговой четко сказали, что раз сумма выставлена, то я обязан заплатить, иначе начнут начислять пеню, в общем, неприятности будут.

Что в итоге?

Андрей говорит, что вернул польскому банку примерно 34 тысячи, хотя было указано, что в общей сумме он должен 37 943,74 рубля.

— У меня просто нет таких денег, я платил налог, поэтому вернул столько, сколько было. Все, что было, отдал. И «Приорбанк» действительно вернул 3% с этих 34 000 рублей — это чуть больше 1000 рублей.

Я не знаю, что дальше, нахожусь в подвешенном состоянии. Где взять еще 3700 рублей и как заплатить?

— Вернуть всю сумму не получилось, потому что заплатили налог?

— Выходит, что да.

— Можно ли доказать, что вы заплатили налогов больше, чем должны были?

— В теории возврат денег отобразится в налоговой. Я сделал коррекцию на 34 000 рублей, которые вернул, но пока этого не учли. Посмотрим, что будет дальше.

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