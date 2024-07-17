Медведев оправдал ядерный удар законами древнего Вавилона 7 17.07.2024, 15:05

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Новая порция бреда от зампреда Совбеза РФ.

Законы древнего Вавилона и Индии, а также Ветхий Завет и Коран дают России право использовать ядерное оружие против своих противников на Западе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Принцип «око за око, зуб за зуб» носит исторический характер. Он был обозначен уже в Законах Хаммурапи, Законах Ману, Законах 12 таблиц и, конечно, в Ветхом Завете и в Коране. Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом», — сказал Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

Однако, по его словам, Россия думает о судьбах «миллионов людей» и осознает свою «историческую ответственность» перед человечеством. «Пока что нам, подчеркну — именно нам, — удается не допустить худшего исхода событий. При этом мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету. Это установлено в том числе и в наших Основах госполитики в области ядерного сдерживания», — отметил зампред Совбеза.

По его мнению, если Россия откажется от ядерного оружия, ее может ждать распад и «полный крах», которого «так хотели и хотят англосаксонские элиты».

В конце мая Медведев пригрозил странам НАТО применить тактическое ядерное оружие, если Украина начнет бить западными дальнобойными ракетами по российской территории. «А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО (тактическое ядерное оружие), есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию», — отмечал зампред Совбеза.

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