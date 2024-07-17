Позор Черноморского флота Виталий Портников

17.07.2024, 15:13

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Крым превратился в настоящее кладбище чужих кораблей.

В июле 2007 года в эфире русской службы «Радио Свобода» мы обсуждали с бывшим командующим ВМС Украины Владимиром Бескоровайным судьбу российского Черноморского флота, до окончания пребывания которого в украинском Крыму тогда оставалось всего десять лет. Поводом для беседы послужило заявление бывшего командующего Черноморским флотом Российской Федерации адмирала Игоря Касатонова, отметившего, что российские моряки останутся в Севастополе и после 2017 года. На это заявление был и ответ первого заместителя министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который указал на то, что, согласно действующему соглашению, Черноморский флот Российской Федерации должен покинуть места своего временного базирования по истечению срока соглашения, и никаких новых решений на этот счет Москвой и Киевом не принималось.

В разговоре с Владимиром Бескоровайным мы пришли тогда к выводу, что продление пребывания Черноморского флота в Севастополе попросту не нужно. «Я не очень сильно ошибусь, если скажу, что Черноморский флот России в Севастополе, он, скажем так, для красоты... чтобы можно было говорить, что «вот город русской славы, и там русские моряки ходят по улицам, вот флаг Военно-морских сил России развевается...». Красиво и бессмысленно» – говорил я собеседнику.

«Да, бессмысленно. Если сегодня объявить тревогу и сказать флоту: «Вперед!», то не понятно будет, куда ему бежать. Через Босфор он не проходит – это абсолютно ясно. А дальше куда? Вот с Грузией воевать», – отвечал мне Владимир Бескоровайный.

Жизнь, казалось бы, посмеялась над нами. В 2008 году Черноморский флот России действительно воевал с Грузией – Владимир Бескоровайный оказался прав в определении ближайших целей пребывания российского контингента в украинском городе.

В 2010 году президент Украины Виктор Янукович подписал со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым соглашение о продлении пребывания Черноморского флота на территории Украины, так что предсказание адмирала Касатонова сбылось. «Из озерного в условно морской Черноморский флот превратился только после очередного краха надорвавшейся в гонке вооружений империи. Но страны, которые можно условно напугать – Украина и Грузия, выглядят странными мишенями для флота», – напишу я после этих соглашений.

И вновь, к сожалению, не ошибусь. В 2014 году Черноморский флот РФ сыграет главную роль в оккупации Севастополя и дальнейшей оккупации и аннексии всего Крымского полуострова. Ну и, конечно же, после фактической ликвидации оккупантами украинских ВМС в Крыму начнется обновление Черноморского флота России. Те, кто рассчитывал увидеть Черноморский флот в неудобной бухте Новороссийска уже в 2017 году, оказались посрамлены. Флот не собирался никуда уходить. Его готовили к большой войне.

И эта война привела к самому настоящему краху Черноморского флота. Несколько дней назад, через 17 лет после нашей беседы с Владимиром Бескоровайным, последний корабль Черноморского флота Российской Федерации покинул Севастополь – хотелось бы надеяться, что навсегда. Флот, который в российской военно-морской истории, уверен, всегда был символом позора и несостоятельных амбиций императоров и генсеков, подтвердил свою удивительную роль и перебазировался в Новороссийск.

И этот флот – флот позора еще и потому, что он флот террора. Его корабли стреляют ракетами по жилым кварталам, убивают мирных граждан. Но теперь уже вынуждены это делать не из Севастополя, уже не из Крыма. Крым превратился в настоящее кладбище чужих кораблей. А Черноморский флот РФ, можно сказать, первым вернулся в родную гавань – в порты России. Надеюсь, рано или поздно все оставшиеся на Крымском полуострове оккупанты тоже последуют за ним.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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