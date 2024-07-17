В Минске в конце июля откроют культовый клуб нулевых

В Минске в конце июля откроют культовый клуб нулевых2
- 17.07.2024, 15:16
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«Реактор» возвращается.
Легендарный клуб «Реактор» возвращается. На 26–28 июля организаторы обещают «невероятный weekend-открытие», пишет citydog.io.
Что еще за «Реактор»
Культовый ночной клуб на Веры Хоружей, 29, где любила тусоваться минская молодежь нулевых, открылся еще в конце 1990-х. В 2011-м его закрыли на ремонт, но перезапустили проект уже на новом месте под названием Re:Public (ул. Притыцкого, 62), а в том самом здании на Хоружей в 2016 году открыли гламурный Rich Cat.
@reaktorclub Минск стоит на ушах, ведь легенда возвращается! Освобождайте выходные 26 - 28 июля, потому что нас ждет невероятный уикенд открытия Реактора! #реакторминск #клубреактор #минск #беларусь #врек #втоп ♬ оригинальный звук - reaktorclub
И чего ждать?
Как рассказала новая владелица помещения легендарного «Реактора» Светлана Рамонка в интервью Onliner.by, «восстановить легенду» они с партнером решили сразу, как только увидели информацию о закрытии Rich Cat. Сама девушка в прошлом организаторка рок-концертов в минских клубах, работала с группами «Пилот» и «Кукрыниксы».
«Я позвонила создателю оригинального “Реактора”, и он официально одобрил идею и разрешил пользоваться названием. Он был очень рад, что его детище получит новую жизнь», – делится Светлана.
С весны в помещении активно идет ремонт, и вот уже 26–28 июля обещают грандиозное открытие.
В планах у организаторов «сохранить разностороннюю работу клуба и объединить под одной крышей все субкультуры – от рока до рэйва и рэпа». Помимо вечеринок в клубе хотят проводить живые концерты беларуских музыкантов.