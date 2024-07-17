В Минске в конце июля откроют культовый клуб нулевых 2 17.07.2024, 15:16

1,406

«Реактор» возвращается.

Легендарный клуб «Реактор» возвращается. На 26–28 июля организаторы обещают «невероятный weekend-открытие», пишет citydog.io.

Что еще за «Реактор»

Культовый ночной клуб на Веры Хоружей, 29, где любила тусоваться минская молодежь нулевых, открылся еще в конце 1990-х. В 2011-м его закрыли на ремонт, но перезапустили проект уже на новом месте под названием Re:Public (ул. Притыцкого, 62), а в том самом здании на Хоружей в 2016 году открыли гламурный Rich Cat.

И чего ждать?

Как рассказала новая владелица помещения легендарного «Реактора» Светлана Рамонка в интервью Onliner.by, «восстановить легенду» они с партнером решили сразу, как только увидели информацию о закрытии Rich Cat. Сама девушка в прошлом организаторка рок-концертов в минских клубах, работала с группами «Пилот» и «Кукрыниксы».

«Я позвонила создателю оригинального “Реактора”, и он официально одобрил идею и разрешил пользоваться названием. Он был очень рад, что его детище получит новую жизнь», – делится Светлана.

С весны в помещении активно идет ремонт, и вот уже 26–28 июля обещают грандиозное открытие.

В планах у организаторов «сохранить разностороннюю работу клуба и объединить под одной крышей все субкультуры – от рока до рэйва и рэпа». Помимо вечеринок в клубе хотят проводить живые концерты беларуских музыкантов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com