Украина вернула домой из российского плена 95 защитников

Украина вернула домой из российского плена 95 защитников1
- 17.07.2024, 15:19
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Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
Сегодня, 17 июля, из российского плена домой вернулись 95 защитников Украины. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
«Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники», - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил ОАЭ, которые стали посредником для этого обмена.
«Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», - подытожил Зеленский.