Белорусские трактора будут менять на кубинский ром и кофе

Белорусские трактора будут менять на кубинский ром и кофе6
- 17.07.2024, 15:26
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Головченко договорился о бартере.
Беларусь готова расширить перечень товаров в рамках схемы обмены с Кубой. Об этом на переговорах с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.
«Помимо фармацевтики нас интересуют поставки рома, какао-бобов, кофе, пюре из фруктов и другие позиции. Мы готовы обсуждать эти темы и при достижении договоренности по цене и качеству включать их в нашу товарообменную схему. Со своей стороны готовы продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запасных частей и других востребованных товаров», — сказал он.
На протяжении 10 лет между Беларусью и Кубой действует товарообменная схема, которая предполагает, что островное государство поставляет в нашу страну лекарственные средства на определенную сумму, а в свою очередь из Беларуси на остров идет сельскохозяйственная и автомобильная техника .