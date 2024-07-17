закрыть
17 июля 2024, среда, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские трактора будут менять на кубинский ром и кофе

6
  • 17.07.2024, 15:26
  • 1,590
Белорусские трактора будут менять на кубинский ром и кофе

Головченко договорился о бартере.

Беларусь готова расширить перечень товаров в рамках схемы обмены с Кубой. Об этом на переговорах с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

«Помимо фармацевтики нас интересуют поставки рома, какао-бобов, кофе, пюре из фруктов и другие позиции. Мы готовы обсуждать эти темы и при достижении договоренности по цене и качеству включать их в нашу товарообменную схему. Со своей стороны готовы продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запасных частей и других востребованных товаров», — сказал он.

На протяжении 10 лет между Беларусью и Кубой действует товарообменная схема, которая предполагает, что островное государство поставляет в нашу страну лекарственные средства на определенную сумму, а в свою очередь из Беларуси на остров идет сельскохозяйственная и автомобильная техника .

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина