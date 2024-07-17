Белорусские трактора будут менять на кубинский ром и кофе 6 17.07.2024, 15:26

1,590

Головченко договорился о бартере.

Беларусь готова расширить перечень товаров в рамках схемы обмены с Кубой. Об этом на переговорах с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

«Помимо фармацевтики нас интересуют поставки рома, какао-бобов, кофе, пюре из фруктов и другие позиции. Мы готовы обсуждать эти темы и при достижении договоренности по цене и качеству включать их в нашу товарообменную схему. Со своей стороны готовы продолжать поставки на Кубу сухого молока, машиностроительной продукции, запасных частей и других востребованных товаров», — сказал он.

На протяжении 10 лет между Беларусью и Кубой действует товарообменная схема, которая предполагает, что островное государство поставляет в нашу страну лекарственные средства на определенную сумму, а в свою очередь из Беларуси на остров идет сельскохозяйственная и автомобильная техника .

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com